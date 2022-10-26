Muğlalı gezginci arıcı çift 7 ay il il dolaşıyor

Muğlalı çift, arıcılıkla geçimini sağlarken en iyi balı elde etmek için diyar diyar geziyor.

Arıcıların iyi ürün almak için çok yükseklere çıkmasına alışırız ama bir çiftin el ele vererek il il dolaşmasına ilk kez şahit oluyoruz.

Kamyona yükledikleri kovanlarıyla her yıl uzun yolculuklara çıkan Muğlalı arıcı çift, Anadolu'nun zengin bitki örtüsünden en kaliteli balı elde edebilmek için sezon boyunca yoğun mesai harcadı.

Bal yolculukları nisan ayında başlıyor

Arıcılık yapan ailede büyüyen Ziya Aslanpay (54) ve evlendikten sonra arıcılıkla tanışan eşi Zennur Aslanpay (48), 200 kovanı kamyonlarına yükleyerek memleketleri Muğla'nın Ortaca ilçesinden nisan ayında bal yolculuğuna çıktı.

İlk durak Denizli'nin Acıpayam ilçesi

Aslanpay çiftinin ilk durağı, Denizli'nin Acıpayam ilçesi oldu.

Kayseri

Dağlık araziye geçici konaklama yapabilecekleri taşınabilir baraka kuran çift, 1,5 ay kaldıktan sonra yaklaşık 700 kilometrelik yolculukla Kayseri'ye geçti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi

Burada da kekik ve geven bitkisinden bal sağımı yapan çift, 2,5 ay sonra çam balı için Aydın'ın Kuşadası ilçesine hareket etti.

7 ay dolaştılar

Yerleşim yeri olmaması nedeniyle taşıma su ve şarj edilen ışık kaynaklarıyla ihtiyaçlarını karşılayan çift, burada da 3 ay bal sağımıyla toplam 7 aylık yolculuğu tamamlayarak Ortaca'daki evlerine döndü.

Ziya Aslanpay, aile olarak bu yolculuğu her yıl yaptıklarını, biri evlenen diğeri de üniversitede okuyan çocuklarının da geçmişte kendilerine bazı etaplarda eşlik ettiğini söyledi.

"2 bin kilometre yol katediyoruz"

Bal sağmanın kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu ve buna alıştıklarını belirten Aslanpay, bu yıl yaklaşık 2 bin kilometre yol katettiklerini ifade etti.

"İş büyük emek ve fedakarlık istiyor"

Arıcılıkta dinlenmenin olmadığını, kış döneminde arıların bakımını, beslemesini ve ilkbahar için hazırlık yapacaklarını anlatan Aslanpay, bu işin büyük emek ve fedakarlık gerektirdiğini dile getirdi.

"Bu iş aşk işi"

En iyi balı elde etmek için yılın önemli bölümünde yakınlarından, arkadaşlarından ayrı hayat sürdürdüklerini ifade eden Aslanpay, "Bu iş aşk işi. Sevmeyen arıcılık yapamaz." dedi.

"Eskiden birebir bal alıyorduk, şimdi bir 10 kovandan bir teneke bal alıyoruz"

Özellikle Kuşadası'nda çok az verim alındığını belirten Aslanpay, "Arıcılık gitgide bitiyor desek de yeridir. Doğal koşullar, küresel ısınma, yangınlar... Eskiden birebir bal aldığımızı bilirdim, şimdi 10 kovandan bir teneke bal alıyorum." diye konuştu.

"Burada yaşam zor, ilkel"

AA'nın haberine göre, Zennur Aslanpay ise yaptıkları işin zorluğuna değinerek, "Bir göz oda... Mutfağımızı depo yaptık bu sefer. Arıcılıkla geçiniyoruz. 3 yıldır da kötü gidiyor, iyi bir verim alamıyoruz. Arıyı geliştiriyoruz, mahvoluyoruz. Bal olmayınca can da gidiyor. Burada yaşam zor, ilkel." açıklamasında bulundu.