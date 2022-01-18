Muğla'nın ilçesi Dalaman’da ekmeğe zam geldi

Muğla’nın Dalaman ilçesinde 2 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmek zamlanarak 3 liraya çıktı.

Türkiye'nin çeşitli köşelerinde artan maliyetler gerekçe gösterilerek ekmeğe çeşitli zamlar yapılmıştı. Bir zam haberi de Muğla’nın Dalaman ilçesinden geldi.

KASIM AYINDAN BUGÜNE 50 KURUŞ DAHA ZAM GELDİ

İlçede kasım ayında 2 lira satılan 200 gram ekmek, 2 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2,5 liraya satılan ekmeğe bugün bir kez daha zam geldi ve 200 gramlık ekmek 3 liradan satılmaya başlandı.

ÇEVRE İLÇELERDE DE ZAM BEKLENTİSİ VAR

Fırıncıların son aylarda un fiyatları ile diğer maliyetlerinin iyice arttığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde çevre ilçelerde de ekmek fiyatına zam gelebileceği belirtiliyor.