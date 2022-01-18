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- Muğla'nın ilçesi Dalaman’da ekmeğe zam geldi
Muğla'nın ilçesi Dalaman’da ekmeğe zam geldi
Muğla’nın Dalaman ilçesinde 2 lira 50 kuruştan satılan 200 gram ekmek zamlanarak 3 liraya çıktı.
- İHA
- 18.01.2022 - 17:03
- Güncelleme : 18.01.2022 - 17:23
Türkiye'nin çeşitli köşelerinde artan maliyetler gerekçe gösterilerek ekmeğe çeşitli zamlar yapılmıştı. Bir zam haberi de Muğla’nın Dalaman ilçesinden geldi.
KASIM AYINDAN BUGÜNE 50 KURUŞ DAHA ZAM GELDİ
İlçede kasım ayında 2 lira satılan 200 gram ekmek, 2 lira 50 kuruşa çıkmıştı. 2,5 liraya satılan ekmeğe bugün bir kez daha zam geldi ve 200 gramlık ekmek 3 liradan satılmaya başlandı.
ÇEVRE İLÇELERDE DE ZAM BEKLENTİSİ VAR
Fırıncıların son aylarda un fiyatları ile diğer maliyetlerinin iyice arttığı belirtilirken, önümüzdeki günlerde çevre ilçelerde de ekmek fiyatına zam gelebileceği belirtiliyor.