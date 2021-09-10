Muğla'nın koyları mavi yolculuk tutkunlarını ağırlıyor

Turizm çeşitliliği içinde önemli bir yer tutan mavi yolculuğun adını aldığı ve en çok tercih edilen rotası Muğla'nın kıyılarından oluşuyor.

Muğla, el değmemiş koylarında alternatif tatil yaşamayı isteyenler için mavi yolculuk tutkunlarını ağırlıyor.

GÜNÜBİRLİK TURLAR DA DÜZENLENİYOR

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mavi yolculukta bazı tur şirketleri; Bodrum, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Marmaris, Gökova, Sedir Adası'nın koylarını kapsayan günübirlik turlarla ziyaretçilerini cezbediyor.

YAT VE TEKNE KİRALAYANLAR DA VAR

Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistler, turların yanı sıra yat ve tekne kiralayarak da hayal ettikleri tatile kolayca erişme imkanı buluyor. Koylarda lüks yat yoğunluğu dikkati çekiyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI

Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentin deniz turizmiyle her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olduğunu söyledi.

ZİYARETÇİLERE EŞSİZ TATİL VE GEZİ İMKANI SUNULUYOR

Kentteki koylarda yapılan mavi yolculuğun turistlerin ilk tercihleri arasında yer aldığını vurgulayan Tavlı, "Diğer turizm yerlerinden farklı olarak Muğla bölgesinde 1.484 kilometrelik sahil bandının olması, yüzlerce koyunda mavi tur ile günübirlik turlarla yapılan mavi yolculuk, ziyaretçilere eşsiz tatil ve gezi olanağı sunuyor." dedi.