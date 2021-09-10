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- Muğla'nın koyları mavi yolculuk tutkunlarını ağırlıyor
Muğla'nın koyları mavi yolculuk tutkunlarını ağırlıyor
- AA
- 10.09.2021 - 16:54
- Güncelleme : 10.09.2021 - 17:07
Muğla, el değmemiş koylarında alternatif tatil yaşamayı isteyenler için mavi yolculuk tutkunlarını ağırlıyor.
GÜNÜBİRLİK TURLAR DA DÜZENLENİYOR
Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği mavi yolculukta bazı tur şirketleri; Bodrum, Fethiye, Datça, Köyceğiz, Marmaris, Gökova, Sedir Adası'nın koylarını kapsayan günübirlik turlarla ziyaretçilerini cezbediyor.
YAT VE TEKNE KİRALAYANLAR DA VAR
Muğla'nın ünlü koylarında "mavi yolculuk" yapmak isteyen turistler, turların yanı sıra yat ve tekne kiralayarak da hayal ettikleri tatile kolayca erişme imkanı buluyor. Koylarda lüks yat yoğunluğu dikkati çekiyor.
YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN UĞRAK NOKTASI
Muğla Valisi Orhan Tavlı, kentin deniz turizmiyle her yıl yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olduğunu söyledi.
ZİYARETÇİLERE EŞSİZ TATİL VE GEZİ İMKANI SUNULUYOR
Kentteki koylarda yapılan mavi yolculuğun turistlerin ilk tercihleri arasında yer aldığını vurgulayan Tavlı, "Diğer turizm yerlerinden farklı olarak Muğla bölgesinde 1.484 kilometrelik sahil bandının olması, yüzlerce koyunda mavi tur ile günübirlik turlarla yapılan mavi yolculuk, ziyaretçilere eşsiz tatil ve gezi olanağı sunuyor." dedi.