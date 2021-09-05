Muğla’nın Ula ilçesindeki kale surları 10 ayda ortaya çıktı

Akyaka Kalesi’nin surlarının ortaya çıkartılmasıyla deniz, kum ve güneş turizminin yanı sıra kültür turizmi de devreye girerek ilçenin faaliyetleri 12 aya yayılacak.

Muğla Valiliğinin destekleri ve Ula Belediyesi’nin katkılarıyla 10 ay önce kazı çalışmalarına başlanan Akyaka Kalesi’nde sur duvarları tamamen gün yüzüne çıktı.

KALEDE YERLEŞİM MÖ 7. YÜZYILDA BAŞLADI, KALE SURLARI 11. YÜZYILDA YAPILDI

Gökova Körfezi’ne hakim İnişdibi Tepesi'nde kurulan yerleşimin MÖ 7’inci yüzyıldan MS 7’inci yüzyıla kadar kesintisiz iskan gördüğü, kale yapısının ise MS 11’inci yüzyılda yapıldığı ve ardından beylikler tarafından ele geçirildiği, Selçuklular ve Osmanlı döneminde de bazı bölümlerinin kullanılmaya devam edildiği yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıktı.

IDYMA ANTİK KENTİ İÇİNDEKİ AKYAKA KALESİ SUR DUVARININ 500 METRELİK BÖLÜMÜNÜN KAZISI TAMAMLANDI

Idyma Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Baran, kazı çalışmalarında yaklaşık 600 metre uzunluğundaki Akyaka Kalesi sur duvarının 500 metrelik bölümünün kazısının tamamlandığını, Ortaçağ kalesi olarak kazılara başladıkları kale yapısının daha eski sur duvarları üzerine MS 11’inci yüzyılda inşa edilmiş olduğunu ve daha sonraki İslami dönemlerde de kullanılmaya devam edilmiş olduğunu belirlediklerini açıkladı.

HELLENİSTİK DÖNEM SANDUKA MEZAR VE KLASİK DÖNEM KAYA MEZARI AÇIĞA ÇIKARTILDI

Yapılan kazı çalışmalarında önemli bilgilere ulaştıklarını belirten Doç. Dr. Baran, kalenin hemen yanındaki arazide Hellenistik dönem sanduka mezar ve Klasik dönem kaya mezarının da açığa çıkartıldığını ifade etti.

“10 AYDIR BURADA KAZI ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTÜYORUZ”

Idyma Antik Kenti Kazı Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Baran, bir taraftan konservasyon çalışmaları sürerken, diğer taraftan restorasyon projelerini hazırladıklarını belirterek, “Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri ile Muğla Valimiz Sayın Orhan Tavlı’nın destekleri ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler’in katkıları ile 10 aydır burada kazı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kazı çalışmalarında yaklaşık 600 metre uzunluğunda bir sur kazımız vardı. Kale surunun yaklaşık 500 metrelik bölümü tamamlandı ve üçte birlik bölümünün de tamiratını yapmak üzereyiz. 10 aylık süreçte İdyma Antik Kenti'nin bir mahallesi olan Akyaka’daki bu alanda önemli bilgilerimiz açığa çıktı. Bunlardan en önemlisi bizim ilk başta Ortaçağ kalesi olarak başladığımız bu kale yapısının milattan sonra 11’inci yüzyıllarda yapılmış olduğu ve kısa bir süre sonra beylikler tarafından ele geçirildiği, daha sonra da Selçuklu döneminde kullanıldığını, 19’uncu yüzyılda yine Osmanlılar tarafından kısmen bazı bölümlerinin kullanılmış olduğunu görmüş olduk.

BÖLGE MÖ 7’İNCİ YÜZYILDAN VE MS 7’İNCİ YÜZYILA KADAR KESİNTİSİZ OLARAK YERLEŞİM GÖRDÜ

Bu Ortaçağ kalesinin, yani Doğu Roma dönemi kalenin ise milattan önce 7’inci yüzyılda başlayan ve milattan sonra 7’inci yüzyıla kadar kesintisiz olarak yerleşim gören bu İnişdibi Tepesi'nin üstüne milattan sonra 11’inci yüzyılda bir askeri garnizon olarak kurulmuş olduğunu bilimsel veriler ile ortaya koyduk. Bunun haricinde kale şapeli ve içerideki bazı mekanların kazı ve tamiratlarını yaptık. Yaklaşık 40 dönümlük bir alanda ot ve bitki temizliği yaparak tüm çevreden bu kale yapısını görünür hale getirdik.” dedi.