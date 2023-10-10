Muğla'ya kargo gemileri ile bakım için lüks motor yatlar indirildi Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için kargo gemileriyle 4 lüks motor yat getirilerek karaya indirildi.

AA Türkiye'de deniz taşıtlarının yapımı gibi bakım ve onarımları da büyük bir başarı ile gerçekleştiriliyor. Yat sektöründe yükselen Türkiye'ye talep giderek artıyor. Muğla'nın Marmaris Körfezi'ne öğle saatlerinde bu anlamda bir hareketlilik yaşandı. Körfeze giriş yapan kargo gemisi "Baltic Harmony", Marmaris Cruise Port'a yanaştırıldı. Gümrük işlemlerin tamamlanmasının ardından gemideki 2 yat, dev liftler yardımıyla denize indirildi. Alargada bekletilenin ise İtalya Genova Limanı'ndan geldiği ve 2 motor yatı ilçeye bırakacağı belirtildi. Öte yandan, kargo gemisi "Baltic Harmony"ye yüklenen 4 motor yatın da Avusturalya'ya götürüleceği kaydedildi. Bakım ve onarımlar Marmaris'te Pire Limanı'ndan getirilen yatların bakım ve onarımlarının ilçede yapılacağı öğrenildi. Kargo gemilerinin özellikleri Kargo gemisi "Baltic Harmony", 22 bin 362 groston ağırlığında, 166 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğinde. İkinci kargo gemibsi "BBC Elisabeth" ise 18 bin 189 groston ağırlığında, 161 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğinde. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)