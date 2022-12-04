Mükelleflerin bildirim yükümlülükleri azaltıldı

Tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükellefler artık "Ba-Bs formu" vermeyecek.

Düşük rakamlarda alış ve satış yapan vergi yükümlüleri, bir formu düzenlemekten muaf tutuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, 5 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alış veya satışlarını aylık olarak elektronik ortamda Ba-Bs formlarıyla bildiriyor.

Ba-Bs formu veren 1,6 milyon vergi mükellefi var

AA'nın haberine göre, bu şekilde Ba-Bs formu veren yaklaşık 1,6 milyon mükellef bulunuyor.

Yeni Tebliğle söz konusu mükelleflerin Ba-Bs formu verme yükümlülükleri kaldırıldı. Buna göre, tüm alış veya satışları 5 bin liranın altında olan ya da alış veya satışlarını e-Belgelerle gerçekleştiren mükelleflerin artık Ba-Bs formu vermeleri gerekmeyecek.