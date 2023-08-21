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İlker Koç'un moderatörlüğünde Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınına konuk olan iş ve sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal, memur ve emekli maaşlarına yönelik beklenen iyileştirmeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Toplu iş sözleşmesi hakem heyetine kalabilir"

Bal, konuyla ilgili şunları söyledi:

Kamu sendikalarının yıl içi talebi 2024'te yüzde 70, 2025 için de yüzde 40. Bunun üzerine enflasyon farkı da var yüzde 30 kadar. Toplamda yüzde 100'ün üzerinde bir iyileştirme oluyor. Bunun çok da mümkün olacağını sanmıyorum. Zaten Merkez Bankası'nın koyduğu bir hedef var.



Şu anda baktığımızda yüzde 25 artı enflasyon farkı kesinlikle olacak. Bir tarafta 25, bir tarafta 70 var. Sanki hakem heyetine kalacak gibi görünüyor.