Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Mart tarihinin "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kabul edildiğini duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun aldığı kararla 30 Mart’ı “Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak ilan etmesine ilişkin bir video yayınlayarak açıklamalarda bulundu.

"Kararımız 105 ülkenin desteğiyle kabul edildi"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir mesaj yayınlayarak

"Sınırları aşan Sıfır Atık projemizde gurur günümüz! BM Genel Kurulu’na sunduğumuz kararımız 105 ülkenin desteğiyle kabul edildi. 30 Mart artık Uluslararası Sıfır Atık Günü! Bu hareketin öncüsü, savunucusu Sayın Emine Erdogan Hanımefendi'ye şükranlarımı sunuyorum. " dedi.

"Sıfır Atık Hareketi’ ülkemizi, milletimizi gururlandırmaya devam ediyor"

Bakan Kurum, video mesajında da “BM Genel Kurulu aldığı kararla 30 Mart’ı Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan etti. BM Genel Kurulu’nun aldığı karar ile her yıl 30 Mart günü, ‘Uluslararası Sıfır Atık Günü’ olarak tüm dünyada kutlanacak. 2017 yılında Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan ‘Sıfır Atık Hareketi’ ülkemizi, milletimizi gururlandırmaya devam ediyor. Bugün Türkiye Yüzyılı’nın en büyük çevre hareketi olan Sıfır Atık vizyonumuz bir dünya markası haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.

Murat Kurum: 30 Mart tarihi artık Uluslararası Sıfır Atık Günü VİDEO

