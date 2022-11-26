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    Murat Kurum: Düzce’de hasar tespit çalışmalarımız sürüyor

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Kurum, Twitter hesabından Düzce’de 300 kişilik bir ekibin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
    • 26.11.2022 - 10:33
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 11:35
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    Murat Kurum: Düzce’de hasar tespit çalışmalarımız sürüyor

    Düzce'de 23 Kasım tarihinde gece saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

    İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından hasar oluştu.

    181 ağır hasarlı yapı yıkılıp, yerine yenileri inşa edilecek

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce depremi ile ilgili bir mesaj paylaşarak hasar durumunu gözler önüne serdi ve Düzce'de 181 ağır hasarlı yapının yıkılıp yerine yenilerinin inşa edileceğini belirtti.

    "13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölüm incelendi"

    Bakan Kurum, Düzce depreminin ardından yapılan çalışmalara ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce’de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik.

    Murat Kurum: Düzce’de hasar tespit çalışmalarımız sürüyor #1

    "181 yapımız ağır hasarlı"

    181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

    Murat Kurum

     

     

    Murat Kurum: Düzce’de hasar tespit çalışmalarımız sürüyor #3

    Murat Kurum: Düzce’de hasar tespit çalışmalarımız sürüyor #4

    Murat Kurum: Düzce’de hasar tespit çalışmalarımız sürüyor #5

    Murat Kurum: Düzce’de hasar tespit çalışmalarımız sürüyor #6

    Murat Kurum: Düzce’de hasar tespit çalışmalarımız sürüyor #7

    Murat Kurum: Düzce’de hasar tespit çalışmalarımız sürüyor #8

    Murat Kurum: Düzce’de hasar tespit çalışmalarımız sürüyor #9


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