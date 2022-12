Murat Kurum: Elektrikli araçlar için şarj ünitelerinin sitelere konulma çalışması başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 2. Tesis Yönetim Zirvesi'nde, elektrikli araçlar için şarj üniteleri için yoğun talep geldiği ve çalışmaların hızlandırıldığını aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da Türkiye Kentsel Yönetim Derneği’nin (TRKTYD) düzenlediği, 2. Tesis Yönetim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Kat Mülkiyeti Kanunu’nda gerekli kolaylıkların hazırlanan düzenlemelerle hayata geçirmeyi planlandığını bildirdi.

Ayrıca Bakan Kurum, buradaki konuşmasında, Türkiye Yüzyılı fişeğinin manevi olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ateşlendiğini belirterek, "Her sitemizi, mahalle kültürümüzün yaşandığı, insanımızın birbirine yakınlaşmasını sağlayacak sevgi, saygı ve şefkat mekânı haline getirmek zorundayız." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, konuşmasında “Kat Mülkiyeti Kanunu’nda gerekli kolaylıkların getirilebilmesi için hazırladığımız düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz. 5 bin nüfusu geçen sitelerin yaygınlaşması tesis yönetiminin önemini kat ve kat artırmıştır. Her sitemizi, mahalle kültürümüzün yaşandığı, insanımızın birbirine yakınlaşmasını sağlayacak sevgi, saygı ve şefkat mekânı haline getirmek zorundayız. Elektrikli araçlar için hiçbir ruhsat alınmadan şarj ünitelerini koyabiliyoruz. Türkiye Yüzyılı fişeği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ateşlenmiştir… Yine iklim değişikliği ile mücadele kapsamında boşa akan yağmur sularının binaların rezervuarlarında kullanılması, artan suların ise bahçelerde kullanılmasına yönelik 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılar için yağmur suyu depolama sistemini zorunlu hale getirdik.” dedi.

Bakan Kurum, toplu konut anlayışını Türkiye'ye getiren iradenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve sosyal devlet anlayışını 2002 yılında AK Parti iktidarıyla 81 ile yaydıklarını belirterek “Bu çerçevede 81 şehirde aynı imkânlara sahip yerleşim alanları, şehirlerin inşası ve ihyası için çalışmalar yaptık. Tabii bu çalışmalarla birlikte bugün baktığınızda artık bu süreç inanılmaz bir şekilde büyüdü.” dedi.

Bakan Kurum, tesis yönetiminin Türkiye'de henüz çok yeni ve büyüyen bir sektör olduğunu ve daha da büyüyeceğini belirterek, “1990'lı yıllara baktığınızda işte İstanbul’umuzda sadece plaza, alışveriş merkezleri gibi inşaatların faaliyeti ile başladı. Son 20 yıla baktığımızda şehirlerde büyük bir hızla yönetim faaliyetleri büyümekte. Peki, nasıl oldu da 20 yılda bu sektör bu hale geldi. Cevabı aslında çok açık ve net istikrarlı ve yine yapı sektörünün tüm potansiyelini harekete geçiren bir istikrar. O istikrar tüm şehirlerimize 780 bin kilometrekare vatan toprağına yansıdı ve yine emlak sektörünün alım gücü ile hızla gelişmesi, kişi başı gelirimizin artması ile birlikte nitelikli konut projelerinin artması da bu süreci doğurmuştur.” ifadelerine yer verdi.

20 yılda plansız ve çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çok önemli bir karar aldığının altını çizen Bakan Kurum, “2012 yılında bedeli ne olursa olsun 'kentsel dönüşümü yapacağız' dediler. Kentsel dönüşüm ve toplu konut faaliyetleri hayatımızın önemli birer parçası haline geldi. Türkiye’mizin ve milletimizin zenginleşmesi ile birlikte gecekondu mahalleleri ve ardından o çöküntü alanlarının yerlerini hızlıca toplu konutlara, vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabileceği sitelere kavuşturduk. Başta İstanbul olmak üzere tüm şehirlerimizde bu uygulamaları yaptık. Toplu yapıların yoğun olması, bugün baktığınızda 5 bin nüfusu geçen siteler var. 5 bin nüfusu geçen sitelerin yaygınlaşması ise tesis yönetiminin önemini kat ve kat artırmıştır.” diye konuştu.

Bakan Murat Kurum, tesis yönetimine ilişkin vatandaşların ihtiyaçlarını giderecek bir düzenlemenin yapılması noktasında talepler olduğuna dikkati çektiği konuşmasında, “Bizim Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’müz, yine İçişleri Bakanlığı’mız bu noktada her türlü çalışmayı bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Burada Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı bir ihtiyaçsa, bunu hemen kuracağız. Yine burada vatandaşlarımızın refahını yükseltecek gerek Kat Mülkiyeti Kanunu’nda, gerek bu noktadaki ihtiyaçları giderecek yönetmelikler, kanuni düzenlemeler noktasında da her türlü desteği bugüne kadar verdik, inşallah bundan sonraki süreçte de vereceğiz.” dedi.

2007 yılında birçok düzenlemeler yaptıklarını da belirten Murat Kurum, “Sizler milyonlarca insanlarımızın, vatandaşımızın, milletimizin yaşadığı toplu konut ve yaşam alanlarına hizmet veriyorsunuz. Bizim görevimiz, yapacağımız yeni yatırımlarla bu sektörü daha da geliştirmektir. Özellikle İstanbul gibi büyük metropollerde kurulan sitelerde güvenliğin tesis edilebilmesi için İçişleri Bakanlığı’mızla da ortak bir mevzuat çalışması yürüttük. 2007 yılında Kat Mülkiyeti Kanunu’nda toplu yapıların yönetimine dair ortak yerlerin kullanımı, vaziyet planı ve projeleri, yönetim planı değişiklikleri, ortak giderler gibi katılımları birçok düzenlemeler yaptık. Sitelerde yürütülen yönetim hizmetlerine dair gerekli kuralların belirlenebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı’mızla da ortak bir çalışma yürütüyoruz ve her türlü çalışmaya bundan önce destek verdik, bundan sonra da aynı desteği vereceğimizi özellikle bilmenizi isterim. Bu anlamda Bakanlık olarak faaliyet gösteren tüm şirketlerimizin ve sektörümüzün yanında olduğumuzu da bilmenizi isterim.” şeklinde ifade etti.

Bakan Kurum, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum çalışmaları kapsamında binalardan kaynaklanan sera gazı emisyonlarını önlemek azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını, yeşil bina ve enerji verimli yapıları artırmak için de yapılan çalışmaların devam ettiğini anımsatarak “Bu artık hepimiz için bir zaruret haline gelmiştir. Bunun yanı sıra yine yeşil çatı uygulamaları, su verimliliği, enerji verimliliği, iklim dostu malzemelerin kullanımı ve sıfır atık uygulamalarını hayata geçirmek tesis yönetim süreçlerinde yer alan paydaşlarımızın, kardeşlerimizin dikkat etmesi gereken hususlardır.” dedi.

Bakan Kurum, Bakanlık olarak Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi’nin konut alanlarında yaygınlaştırılması için site yönetimlerine büyük iş düştüğünü belirterek, “Toplu konut alanlarında yaygınlaştıracağınız geri dönüşüm uygulamalarıyla sitelere bir kazanç da sağladık. Buradaki ambalaj atıklarının tüm gelirlerini sitelerimiz alıyor. Bu anlamda, Türkiye’de faaliyet gösteren yapı yönetim şirketleri çok kıymetli. Bu mücadeleye ortak olarak bizimle birlikte yol yürüyecek geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için daha güzel bir dünya bırakmak; insan, çevre ve doğa merkezli anlayışla bu çalışmaları yapmak çok önemli. Bu farkındalığı artırmak amacıyla sizin yapacağınız iklim değişikliği ve sıfır atık çalışmaları kapsamında her türlü destek vereceğimizi ifade etmek isterim.” ifadelerini paylaştı.

İnşa edilen her sitenin mahalle kültürünün yaşandığı, değerlerin unutulmadığı alanlar haline gelmesi gerektiğini belirten Kurum, “Site haline gelindiği zaman öyle durumlarla karşılaşıyoruz ki karşı komşusunu tanımayanlar var. Çocukluğumuza dönüp bir baktığımızda, mahallemizde evimizin önüne çıktığımızda tüm mahallenin çocuklarını tanırdık. Hepsinin ailesini tanırdık. Yanlış bir şey yaptığımızda, ailemizden önce diğer aileleri düşünürdük. Bu kültürü, bizi biz yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin değerlerini gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Her sitemizi mahalle kültürümüzün yaşandığı, insanımızın birbirine yakınlaşmasını sağlayacak; çocuklarımızın tanışmasını, muhabbetini, komşuluğunu, yardımlaşmasını öğrenecekleri sevgi, saygı ve şefkat mekânı haline getirmek zorundayız. Tüm sitenin bir araya gelebileceği, milli-manevi değerleri yaşayıp öğreneceği etkinlikler yapılmasını bütün site yöneticilerimizden de istirham ediyorum. Bayramlarımızı kutlayalım, bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım. Bizi biz yapan değerlerimizi de kaybetmeyelim istiyorum. Şunu samimiyetle söylüyorum, inanın bu değerleri yaşatacak her hizmetiniz, her adımınız; sizlerin en büyük, en değerli, en güzel eseri olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında boşa akan yağmur sularının çok kıymetli olduğunun altını çizen Bakan Kurum, “Önümüzdeki süreçte göreceğiz, su savaşları çıkacak. O yüzden havamıza, suyumuza, yeşilimize, toprağımıza sahip çıkmak zorundayız. Akan yağmur sularının binaların rezervuarlarında ve yine artan suların bahçe sulamasında kullanılmasına yönelik 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılacak yapılar için ‘Yağmur Suyu Depolama Sistemi’ni zorunlu hale getirdik. Bu da çok önemli. Hem aidat giderlerini düşürecek hem de bu noktada israfı önleyecek bir davranıştır, tutumdur.” diye konuştu.

Binaların 5 bin metrekareden büyük parsellerde konut parselleri de dâhil 2023 yılı itibariyle yüzde 5’inin elektrik, yüzde 5’inin de yenilenebilir enerjiden karşılama ve B sınıfı zorunluluğu olacağını belirten Bakan Kurum, “İnşallah ileride neredeyse iklime duyarlı sıfır enerjili bina konseptine geçeceğiz. Bu noktada emisyon üretmeyen bina konseptine geçeceğiz. Bunu da kademe kademe yapacağız. O yüzden sitelerimizden beklentilerimiz süreç içerisinde yenilenebilir enerji ile alakalı gerek ısı pompası, gerek yenilenebilir enerji kaynakları; bu rüzgâr olabilir, güneş olabilir, su olabilir, bütün kaynakları kullanarak hem aidat giderlerimizi düşürmek, hem de bu noktada geleceğimize, ekonomimize, istihdamımıza katkı sağlamaları noktasında çalışmalarını yapmalarıdır. Biz de bu konulara zaten Enerji Bakanlığımız, bizler her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz.” dedi.

Şarj ünitelerinin kolaylıkla yapılabilmesi için site yönetimlerinde karar alınamaması, toplantı yeter sayısının sağlanamaması gibi aksaklıkların giderilmesi için de yeni bir çalışma içerisinde oldukları bilgisini paylaşan Bakan Kurum, “Bu kapsamda Kat Mülkiyeti Kanunu’nda gerekli kolaylıkların getirilebilmesi için hazırladığımız düzenlemeleri ilgili bakanlıklarımızla müzakere ederek hayata geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah bunu da yaptığımızda süreçle ilgili hızlı adımlarımızı atmış olacağız.” dedi.

“Türkiye Yüzyılı” fişeğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ateşlendiğini vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Bu yüzyılı inşa edecek olan ise evlatlarımızdır, gençlerimizdir. Bu anlamda omuzlarımızda ciddi bir yük ve tarihi bir sorumluluk var. Yarınlarımızı inşa edecek evlatlarımıza; ilmin, sanatın, şirin, güzel münasebetlerin, sosyalliğin, hülasa tüm güzelliklerin yaşandığı inşası güzel, mimarisi güzel, yeşili, doğası, havası suyu güzel ve elbette yönetimi güzel yaşam alanları bırakacağız. Bunun için mücadele edeceğiz. Biz Türkiye Yüzyılı’nda da aynı geçmiş 100 yılda olduğu gibi 20 yıldır AK Parti iktidarları ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız gibi aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”