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    Murat Kurum: Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

    Ramazan Bayramı'nın ilk günü bayram namazı için Konya'da bulunan Bakan Kurum, namaz çıkışı gazetecilere ekonomi ile ilgili bilgi verdi.
    • 02.05.2022 - 10:21
    • Güncelleme : 02.05.2022 - 10:39
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    Murat Kurum: Hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bayram namazı sonrası cami çıkışında kendisini bekleyen gazetecilerle bayramlaşarak, enflasyon ve hayat pahalılığıyla ilgili mücadelenin sonuna kadar sürdürüleceğini belirtti.

    Bakan Murat Kurum, memleketi Konya'daki programının 4'üncü günüde Sultan Selim Camisi'nde bayram namazını kıldı. Ardından hemşerileriyle bayramlaştı. Çocuklara da oyuncak hediye etti.

    Murat Kurum, birlik ve beraberlik mesajı verdi

    DHA'nın haberine göre, birlik ve beraberlik mesajı veren Bakan Kurum, şunları söyledi:
    ''Bayramın ülkemize, memleketimize, tüm İslam coğrafyasına sağlık, huzur, barış getirmesi, yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlar, birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en yüksek noktada bütün vatandaşlarımızla birlikte öksüzlerin, yetimlerin hatırlandığı, birlik beraberliğin kucaklaşmanın en yüksek noktaya taşındığı günlerimiz ve bugünleri inşallah dolu dolu geçireceğiz.

    Murat Kurum

    Koronavirüs nedeniyle bayramları coşku ile yaşayamamıştık

    Bu noktada tabii 2 yıldır koronavirüs salgını sebebiyle bayramlarımızı çok coşkulu yaşayamamıştık. Teravihlerimize gidemedik. Kucaklaşamamıştık ama hamdolsun salgın sürecinin de azalmasıyla birlikte bu yıl ramazan ayımızı, bayramımızı büyük bir coşkuyla karşıladık.''

    Murat Kurum

    "Enflasyonla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz"

    Enflasyonla mücadelenin süreceğini belirten Bakan Kurum, ''Ukrayna-Rusya krizindeki barışın sağlanması, huzurun sağlanması, adaletin sağlanmasıyla da inşallah hem bölgemizde hem de dünyada barış hakim kılacaktır. Bu tedarik zincirinde yaşadığımız yine enflasyon  tüm dünyada etkisini gösterdi. Bu enflasyon, hayat pahalılığıyla ilgili mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve her zaman vatandaşımızın, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

    Murat Kurum

    Her zaman vatandaşımızın yanında olduk

    Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aç da açık da bırakmadık. Her zaman yanında olduk, omuz omuza olduk, gönül gönüle olduk. Onların gözlerinin içine baktık ve burada problemleri, sorunları neyse hep de bunları çözmenin, aşmanın derdi içinde olduk. Yine aynı tarafta olacağız. Aynı bakış açısında olacağız. Vatandaşlarımızın gözlerinin içine bakacağız." diye konuştu.

    Murat Kurum

    Murat Kurum

    Murat Kurum


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