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    Murat Kurum: 'İlk Evim İlk İş Yerim' tırı bugün Yozgat'ta

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, bir mesaj paylaşarak "İlk Evim İlk İş Yerim" tırının bugün Yozgat'ta olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 10:04
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 10:35
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    Murat Kurum: 'İlk Evim İlk İş Yerim' tırı bugün Yozgat'ta

    Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İş Yerim" ile ilgili yeni bir tanıtım faaliyeti devreye sokuldu.

    İlk Evim'e başvurular tamamlandı ancak arsa ve iş yeri ile ilgili başvurular devam ediyor.

    Vatandaş öğrenmek istediklerini soracak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yayınladığı mesajında "'İlk Evim İlk İş Yerim' tırımız bugün Yozgat'ta. Vatandaşlarımız, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili öğrenmek istediklerini soracak.

    "Örnek dairelerimizi görebilecekler"

    Sanal gözlükler ile örnek dairelerimizi görebilecekler. Haydi, tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." diyerek, halkı sistemi tanımaya davet eti.

    Bakan Murat Kurum da kendi hesabından bu mesajı paylaşarak duyuruda bulundu.

    Murat Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim tırı bugün Yozgat ta #1

    Murat Kurum: İlk Evim İlk İş Yerim tırı bugün Yozgat ta #2

    Murat Kurum


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