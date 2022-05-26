Murat Kurum: Vatandaşlarımız her türlü hukuki süreci başlatmakta özgür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, fahiş kira artışlarına ilişkin açıklama yaparak fahiş kira artışları ile ilgili olarak vatandaşların hukuki süreç başlatabileceğini aktardı.

Konut fiyatları ve kiralar yükseliyor; fırsatçılar da ortaya çıkıyor. Yeni sürecin getirdiği tehditlere göre yeni düzenlemeler yapılması gündeme geliyor.

Bu aşamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'ndan canlı bağlantıyla katıldığı Kanal D'deki programda, fahiş fiyatlara karşı yapılabilecekleri anlattı.

Bakan Kurum, katıldığı TV programında gündemi değerlendirirken, vatandaşların fahiş kira artışlarına ilişkin durumları Ticaret ve Adalet Bakanlığı ile kendi bakanlıklarına bildirebileceğini belirterek "Bu konuda gerekli her tedbiri almak durumundayız." açıklamasını yaptı.

"Dünyada enerji krizi var"

Kurum, programda dünyada ve Türkiye'deki ekonominin bugünkü durumuna değindi. Kurum, Rusya-Ukrayna Savaşı ortaya çıkınca, enerji kriziyle karşı karşıya kalındığının altını çizerek, tedarik zincirindeki bozulmanın aslında tüm dünyayı etkilediğini, tüm bunlara rağmen Türkiye'de ihracat rekorları kırıldığını belirtti.

20 yılda 1 milyon 137 bin konut

Pandemi sürecinde Cumhuriyet tarihinin en büyük konut satışlarını yaptıklarını vurgulayan Kurum, "O gün 'konut fazlası vardı. Efendim bu konutlar ne olacak? Bu konutlarda kimler yaşayacak?' deniyordu. Ama bugün geldiğimizde o konutların tamamen bittiğini, inşaat sektörünün lokomotif olduğunu düşündüğünüzde bu lokomotifin devam ettiğini, tüm sektörlere destek olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.

"TOKİ bugüne kadar 1 milyon 137 bin konut üretti"

Bakan Kurum, alt gelir grubu vatandaşların ev sahibi olması için yeni yapılan konutlardaki üretim miktarını yüzde 8'den yüzde 14'e çıkardıklarını, 1984'de kurulan TOKİ'nin 2002'ye kadar 65-70 bin konut ürettiğini, AK Parti'nin 2002'de iktidar olmasından bugüne kadar 1 milyon 137 bin rakamına ulaştıklarını, bunun da dünyada örneği olmadığını kaydetti.

"Fahiş kira artışlarına hiçbir zaman müsaade etmedik"

Bakan Kurum, günümüzde yaşanan kira artışlarına değinerek, kiracılarla alakalı kendilerinin de kabul etmediği bir süreçle karşı karşı kalındığını aktararak, Borçlar Kanunu'na göre, belirlenecek kiranın emlak rayicinin 20 yıldaki karşılığı olduğunu, kiralanan yerde yıllık kira artışının da kanunda açıklandığını, her yıl açıklanan TÜFE rakamlarının geçilemeyeceğini, TÜFE ortalamasının yüzde 35 olması halinde piyasada kiracılara yapılabilecek maksimum zammın yüzde 35 olduğunu söyledi.

"Vatandaşlar ilgili bakanlıklara başvurabilir"

Bakan Kurum, fahiş fiyat artışına karşı vatandaşların ne yapacağına ilişkin soruya da "Burada vatandaşlarımız her türlü hukuki süreci başlatmakta özgürler. Tüketici mahkemeleriyle birlikte bu süreci takip edip, kanunlar çerçevesinde bu haklarını aslında talep edebilirler. Yine ilgili bakanlıklarımız var. Ticaret Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız. Yani fahiş fiyat artışlarına ilişkin böyle bir durum söz konusuysa bakanlığımıza ve bakanlıklarımıza bildirsinler. Bu çerçevede gerekli her türlü tedbiri almak durumundayız ve gelen talepler doğrultusunda da her türlü incelemeyi emin olun ki bakanlıklarımız yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler." yanıtını verdi.

"Vatandaşa yapılan zammın üstünde artışa müsaade etmeyiz"

Bu noktada vatandaşın yanında olacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu:

"Vatandaşımız müsterih olsun. Yani biz bu fahiş kira artışlarına, fahiş fiyat artışlarına hiçbir zaman müsaade etmedik, etmek durumunda da değiliz. Kanunlar, kurallar çerçevesinde bu süreci yürüteceğiz. Eğer orada bir eksiklik varsa da bu düzenlemeyi yapmak suretiyle vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yani biz vatandaşımıza enflasyon çerçevesinde ne zam yapmışız? Belli. Bu zammın eğer üstünde bir kira artışı söz konusuysa buna müsaade edemeyiz."

"20 yılda 3 milyon konutun dönüşümü sağlandı"



AA'nın haberine göre, Kurum, Türkiye'de 28 milyon konut bulunduğunu, İstanbul'da da yaklaşık 16 milyona yakın bağımsız bölüm söz konusu olduğunu ifade ederek, 20 yılda 3 milyon konutun dönüşümünü sağladıklarını, 12 milyon vatandaşı sağlam, güvenli konutlara yerleştirdiklerini vurguladı.