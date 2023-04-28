Murat Kurum: Yarısı Bizden kampanyasına şu ana kadar 41 bin 422 kişi başvurdu Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gündeme gelen olası İstanbul depremine tedbir almak için kentsel dönüşüm hız kazandı. Bu amaca hizmet eden "Yarısı Bizden" kampanyası açıklandı ve başvurular da başladı.

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Ramazan Bayramı'nın birinci günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve detaylarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından verildiği "Yarısı Bizden" kampanyasına göre İstanbul'dan yapılan 200 bin binanın dönüşümü TOKİ tarafından sağlanacak ve maliyetin yarısını da devlet karşılayacak.

Bakan Kurum "tvnet" canlı yayınında "Yarısı Bizden" kampanyasına gösterilen ilgiyi aktararak, "İki gün oldu başvurular başlayalı şu ana kadar 41 bin 422 binası 264 bin 496 bağımsız bölüm kampanyaya başvurdu. 200 bin konut yapacağız" dedi.

"İstanbul’un en önemli sorunlarından biri deprem"

Bakan Kurum, açıklamasında İstanbul’un en önemli sorunlarından birinin deprem olduğunu belirterek, "Yarısı Bizden" kampanyasına gösterilen ilginin de bunun göstergesi olduğunu aktararak, "Kentsel dönüşümle bu sorunun üstesinden el ele geleceğiz." dedi.

"Yoğun başvuru yapılan yerler oradaki riskin göstergesi"

Kurum, Bahçelievler ilçesinin en yoğun başvuru yapılan yer olduğunu belirtti. İstanbul'da kampanyaya katılımı bir harita üzerinden göstererek, şu açıklamayı yaptı:

Aslında Bahçelievler'de bir yoğunluğun olduğunu görüyoruz. Yine Bağcılar'da, Avcılar'da ciddi bir şekilde başvuru yapılmış. Yine Fatihimizde yoğun başvuru var. Anadolu yakasında Üsküdar'da, Kadıköy'de, Maltepe'de ve Kartal'da yoğunluk var. Buradaki risk haritasına baktığımda İstanbul'daki risk durumunun aslında dolgu zeminlerden sıvalaşmadan kaynaklı yerlerde riskin daha fazla olduğunu görüyoruz ki başvuru bölgeleri de bize bunu kanıtlıyor. Vatandaş bu bölgelerin riskli olduğunu düşünerek başvurularını yapmışlar.

İBB'nin yapamadığı işlerin temelini atıyoruz

Bakan Kurum, katıldığı programda İstanbul'daki dönüşüm çalışmaları ile ilgili şu bilgiyi paylaştı:

İstanbul'da gittiğimiz her yerde İBB'nin yapmadığı işlerin şikayetini duyuyoruz. Gittiğimiz yerlerde İBB'nin yapamadığı işlerin temelini atıyoruz. Millet İttifakı sahada hiçbir yerde yok.

"Dönüştürdükleri yaptıkları konut yok"

Vatandaşımız karşılık alıyor, diğer tarafa baktığınızda 2019'da meydanlarda baharlar gelecek diye bir sürü vaatler verdiler. Yüzleri yok çıkmaya, çıkamazlar. Ne söyleyecekler millete? Milletimiz bize çok inanıyor ve güveniyor, gittiğimiz her yerde hissediyoruz. Verilen sözlerin tutulmadığını, yolda kalan otobüsleri gördük İstanbul'da. Millet eser, hizmet bekliyor. Kamu görevlisi olarak yapmamız gereken ikbal peşinde koşmak değil ki. Muhalefetin İstanbul, Ankara, İzmir yöneticileri bu iller hariç hep dışarıdalar. Afet olur, kar yağar dışarıdalar. Deprem, dönüşüm derler konut yapacağız derler, dönüştürdükleri yaptıkları konut yok 1.500 tane teslim etmiş değiller.

"Şu ana kadar 41 bin 422 bina 264 bin 496 bağımsız bölüm kampanyaya başvurdu"

Bakan Kurum kampanya kapsamındaki başvuru sayısını da şöyle aktardı:

İki gün oldu başvurular başlayalı şu ana kadar 41 bin 422 bina 264 bin 496 bağımsız bölüm kampanyaya başvurdu. 200 bin konut yapacağız. Üçte ikisinin anlaştığı ve müracaat ettiği ve yerinde incelenen TOKİ ile inşaatını yapacağımız ve maliyetinin yarısını bizim karşılayacağımız proje.

"Ekipler incelemeye başladı"

Ekiplerimiz bugünden itibaren başladılar. 250 uzmanımız sahada incelemeleri yapıyorlar. 39 ilçede başvurular var, kırmızıyla gözüken alanlar yoğun başvuruların olduğu yerler. Bahçelievler ilçesi en yoğun başvuru yapılan ilçe. Ardından Güngören, Küçükçekmece ve Avcılar diye gidiyor.

Rezerv alanlardaki üretimi kritik yapan neden

Rezerv alanlar inşa edeceğiz. Bazı vatandaşların tapuları, yolda yeşillik alanlarda kalıyor. Rezerv alanlardaki üretim bu nedenle çok kritik. Bayramın birinci günü 2 bin konutun temellerini attık. 4 bin konutun da anahtar teslimini yaptık. Vatandaşlarımızın rızasıyla bu dönüşümleri yapacağız.

"16 milyonluk nüfusa göre bu projeler"

Biz İstanbul'a ilave nüfus gelsin istemiyoruz, 16 milyonluk nüfusa göre bu projeler. Başka nüfuslar gelsin istemiyoruz, vatandaşlarımıza vereceğiz. Yoğunluğu azaltmamız lazım.

"İmarı aşan kat da dikkate alınacak"

Yıkılmış binaları olanlar da bu projeye başvurabilir. 6 katlı binamız var ama imarı 5 katlı, 6 kat alamıyoruz ne olacak? 6 kat veriliyorsa aynı anlayışla dönüştüreceğiz.

Hazır olan yerlerde inşa süreci başlıyor

Hemen başvuruyla birlikte incelemeler başladı. Risk durumuna bakıyoruz, protokol yaparak vatandaşa 'Sizin binanız dönüşebilir, çoğunluğu sağlayın' diyoruz. Hazır olan yerlerde inşa sürecini başlatıyoruz.