Petrol
104
2.13%
Euro
18.3209
0.24%
Dolar
17.9128
-0.05%
Altın
1.017
0.48%
Borsa
2592
0.00%
Bitcoin
428.379
0.75%
BTXN Coin
10.13
-3.79%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor

    Hayvanılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Muş'ta kadınlar her gün kilometrelerce yol yürüyerek zorlu bir mesai veriyor.
    • 30.07.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 30.07.2022 - 14:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor

    Doğu Anadolu'da yapılan hayvancılıkta kadınların emeği büyük.

    Muş'un Korkut ilçesinde berivan olarak anılan süt sağan kadınlar, küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor.

    Çobanlar koyutları otlatıyor, berivanlar sağıyor

    AA'nın haberine göre, Korkut ilçesinin Konakdüzü köyünde yaşayan berivanlar, çobanlar tarafından yaylalarda otlatılan hayvanları günde iki kez sağıyor.

    Bunun için günün belli saatlerinde sıcak havaya rağmen yaylaya giden kadınlar, kilometrelerce yürüyerek sürülerinin bölgelere ulaşıyor.

    Aile bütçesine katkı

    Koyun ve keçilerden sağdıkları sütten peynir, tereyağı ve yoğurt yapan kadınlar, bu sayede aile bütçesine de katkı veriyor.

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #1

    "Kışlık ihtiyacımızı sağlayoruz"

    Kadınlardan Bahar Baydan, geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını belirterek, "Kışlık ihtiyaçlarımızı da buradan karşılıyoruz. Hava çok sıcak oluyor ve bazen çok zorlanıyoruz. Bazı kadınlar dayanamıyor ve hastalanıyor ama mecburen yapmak zorundayız.

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #2

    Bir berivan günde 150 koyun sağıyor

    Yapacağımız başka bir işimiz yok. Her birimiz günde 150 koyun sağıyoruz." diye konuştu.

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #3

    Zor koşullarda çalışılıyor

    Bir başka Berivan, Feride Ergün ise yaklaşık 20 yıldır koyun sağdığını ve zor koşullarda hayvancılık yaptıklarını söyledi.

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #4

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #5

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #6

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #7

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #8

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #9

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #10

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #11

    Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor #12


    İlginizi Çekebilir

    Galatasaray’ın listesindeki Grillitsch menajerini değiştirdi
    Transfer dosyası

    Galatasaray’ın listesindeki Grillitsch menajerini değiştirdi

    Çanakkale'de çocukların attığı torpil, anız yangını çıkardı
    3. Sayfa

    Çanakkale'de çocukların attığı torpil, anız yangını çıkardı

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir