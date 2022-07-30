Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Muşlu berivanlar her gün kilometrelerce yol kat ediyor

Hayvanılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu Muş'ta kadınlar her gün kilometrelerce yol yürüyerek zorlu bir mesai veriyor.

Doğu Anadolu'da yapılan hayvancılıkta kadınların emeği büyük.

Muş'un Korkut ilçesinde berivan olarak anılan süt sağan kadınlar, küçükbaş hayvanlarını sağmak için her gün kilometrelerce yol kat ediyor.

Çobanlar koyutları otlatıyor, berivanlar sağıyor

AA'nın haberine göre, Korkut ilçesinin Konakdüzü köyünde yaşayan berivanlar, çobanlar tarafından yaylalarda otlatılan hayvanları günde iki kez sağıyor.

Bunun için günün belli saatlerinde sıcak havaya rağmen yaylaya giden kadınlar, kilometrelerce yürüyerek sürülerinin bölgelere ulaşıyor.

Aile bütçesine katkı

Koyun ve keçilerden sağdıkları sütten peynir, tereyağı ve yoğurt yapan kadınlar, bu sayede aile bütçesine de katkı veriyor.

"Kışlık ihtiyacımızı sağlayoruz"

Kadınlardan Bahar Baydan, geçimlerini hayvancılık yaparak sağladıklarını belirterek, "Kışlık ihtiyaçlarımızı da buradan karşılıyoruz. Hava çok sıcak oluyor ve bazen çok zorlanıyoruz. Bazı kadınlar dayanamıyor ve hastalanıyor ama mecburen yapmak zorundayız.





Bir berivan günde 150 koyun sağıyor

Yapacağımız başka bir işimiz yok. Her birimiz günde 150 koyun sağıyoruz." diye konuştu.

Zor koşullarda çalışılıyor

Bir başka Berivan, Feride Ergün ise yaklaşık 20 yıldır koyun sağdığını ve zor koşullarda hayvancılık yaptıklarını söyledi.