Muş’ta 2 milyon lira devlet desteği ile süt çiftliği kurdu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı devlet desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kuran bir vatandaş, günde 700 litre süt üretimi yapıyor.

Muş’un Merkeze bağlı Harman köyünde yaşayan Hamdusena Karakaya, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteğiyle 2021’de kurduğun çiftliğin kapasitesini arttırmak isteyince Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) süt inekçiliği projesi sundu.

Projenin 2019’da onaylanması ile Karakaya, 2 milyon TL devlet desteği alarak 2 bin 200 metrekare alan üzerine büyükbaş hayvan süt üretim tesisi kurdu.

HAYVANCILIK GELİŞTİ

Avrupa standartlarına uygun kurulan tesis, kentin süt ihtiyacına katkıda bulundu.

Ayrıca kurulan çiftlik, hayvancılığın gelişmesine katkı sağladı.

"DEVLET DESTEĞİ OLMASAYDI KURAMAZDIK”

Hamdusena Karakaya, işletme ile ilgili yaptığı açıklamalarda 2012 yılında DAKA’dan deneme amaçlı bir mini çiftlik kurduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Çiftliğimizde başarılı olduk. Kapasitemiz artınca TKDK’ya başvurduk. TKDK’ya sunduğumuz proje onaylandı. 2019’un başında başladık ve 12. ayda 2 milyon hibemizi aldık. 1 milyon da finansmanını biz ilave ederek tesisimizi bitirdik. Tesisimiz şu anda 100 baş kapasitelidir. Tesiste 2 ahır, 1 sağımhane, 1 yem deposu, slaj çukurları, revir, ekipman garajı, traktör, römorklar, slaj makinesi, balya makinesi ve ot biçme makinelerimiz var. Hayvanlarımızdan günde 700 litre süt alıyoruz ve fabrikaya satıyoruz. Devlet desteği olmasaydı burayı kuramayabilirdik. Devlet desteği olunca daha rahat oldu, daha güzel bir tesis kurabildik. Şu anda bu tesis Avrupa standartlarına uygun bir şekilde yapıldı ve elimizden geldiğince özen göstererek çalışmaya devam ediyoruz.”