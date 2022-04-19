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    Muş'ta 60 bin dekar alanda şeker pancarı üretilecek

    Gıda ürünlerinde enflasyonu da körükleyen fahiş fiyatlara karşı üretim alanlarını artırmak için tarım alanları genişletilmeye başlandı. Muş da bu alanda verim hedeflenen şehirlerden biri.
    • 19.04.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 17:55
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    Muş'ta 60 bin dekar alanda şeker pancarı üretilecek

    Şeker pancarı ekimi için tohumlar toprakla buluşuyor. Muş'un en büyük geçim kaynakları arasında yer alan şeker pancarı ekimi için tarlaya giden çiftçiler, tohumları toprakla buluşturmaya başladı.

    Şu ana kadar 50 bin dönemde pancar ekimi içi taahhüt alındı

    Kentte şu ana kadar 1.100 çiftçinin 50 bin dönüm alana pancar ekimi için taahhütte bulunduğunu belirten Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, süreç içinde yeni taahhütleri almaya devam edeceklerini aktardı.

    60 bin dönüm alana ekim yapılacak

    AA'nın haberine göre, çiftçi sayısının 1.300'e çıkmasını beklediklerini dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

    "Toplamda 60 bin dönüm alanda ekim yapılacağını öngörüyoruz. Girdi maliyetlerinin artması nedeniyle çiftçilerin tarlayı ekme konusunda tereddütleri vardı.

    Muş'ta 60 bin dekar alanda şeker pancarı üretilecek VİDEO

    pancar

    Avans taban fiyatı ilk etapta ton başına 800 lira olarak açıklandı

    Bu tereddütleri ortadan kaldırmak için geçen sene ilan edilen ve 420 lira olan avans taban fiyatını ilk etapta ton başına 800 lira olarak açıkladık, daha sonra akaryakıttaki artış nedeniyle çiftçimizi rahatlatmak adına bunu bin liraya revize ettik. Bunun yanında kota tamamlama primi olarak çiftçimize sunduğumuz diğer bir hizmetimizle de ton başına 90 lira destek veriyoruz. Küspesini bize satmak isteyen vatandaşlara da 50 liralık ekleme olabilir.

    Muş ta 60 bin dekar alanda şeker pancarı üretilecek #2

    Pancarın tonu 420 liradan 1.140 lira bandına ulaştı

    Pancarın tonu 420 liradan 1.140 lira bandına ulaşmış durumda. Nakliye desteğimiz ve tohum gübre desteğimiz de devam ediyor."

    Muş ta 60 bin dekar alanda şeker pancarı üretilecek #3

    "Yaklaşık 42 bin ton şeker üretmeyi planlıyoruz"

    Bu yıl 300 bin ton mahsul elde etmeyi beklediklerini ifade eden Kızılkaya, "Yaklaşık 42 bin ton şeker, 10 bin ton melas ve 75 bin ton küspe üretmeyi planlıyoruz. Muş ekonomisine geçen yılın 5 katı kadar bir ekonomik döngü sağlamayı hedefliyoruz. 450 milyon lira çiftçinin cebine girmiş olacak.

    pancar

    Muş'ta 1 milyar lirayı geçecek bir ekonomik hareket olacak

    Şeker ve melas satışlarımızla beraber Muş'ta 1 milyar lirayı geçecek bir ekonomik hareket olacak. Muş Şeker Fabrikası kentin can damarı olmaya devam ediyor. İnşallah çiftçilerimiz ekim alanlarını artırarak fabrikaya olan desteklerini yükseltirler. Çiftçimiz yeter ki ekim yapsın, biz gerekli olan tüm desteklerle onların yanındayız." diye konuştu.

    Muş ta 60 bin dekar alanda şeker pancarı üretilecek #5


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