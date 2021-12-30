Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi'nce 2021-2022 pancar alım kampanyası kapsamında 38 bin 290 ton şeker üretti.

Muş Şeker Üretim Sanayi Anonim Şirketi'nin düzenlediği kampanya kapsamında 1.280 çiftçi tarafından, 56 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan pancardan 264 bin ton şeker pancarı elde edildi.

Çiftçilerden alınarak fabrikada işlenen şeker pancarlarından bu yıl 38 bin 290 ton şeker elde edildi.

Şirketin genel müdürü Turgut Kızılkaya, kampanyanın ilk gününden bu yana şeker satışlarının devam ettiğini söyleyerek, üretilen şekerin 13 bin 34 tonunu sattıklarını belirtti.

"TÜRKİYE'DE CİDDİ MANADA ŞEKER SIKINTISI YOK"

Kızılkaya, şunları kaydetti: "Aralık ayında 5 bin tonun üzerinde şeker satışı yaptık. Hava durumu koşullarına göre günde 150-300 ton şeker sevkiyatı yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu'nun tüm illerine fabrikamızdan şeker gitmektedir. Şu anda satışa açık şeker miktarımız 25 bin ton bandında. Bu sezon elimizdeki şekeri bitirmeyi hedefliyoruz. Satışımızı hiçbir zaman durdurmadık. Türkiye'de ciddi manada bir şeker sıkıntısı olduğuna inanmıyorum.

Muş'ta bu sezon 38 bin 290 ton şeker üretildi VİDEO





"ÜRETİLEN ŞEKER YURT İÇİ TALEBİ KARŞILAR NİTELİKTE"

Ülkenin tüm fabrikalarının ürettiği şeker, hali hazırda yurt içi ihtiyacımızı karşılayacak miktardadır. Şekerle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Biz, ilk günden beri satışımızı hiçbir zaman durdurmadık. Daha önce şeker satışı yapmamış kişilerin şeker talebini karşılamıyoruz. Bununla ilgili şeker talebinde bulunan kişilerden imalatçı, işletme ve faaliyet belgelerini istiyoruz."