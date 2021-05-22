Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Aydın, 2000’li yılların başında 220 bin civarında olan büyükbaş hayvan sayısının yüzde 50 arttığını ifade etti.

Muş’ta her geçen yıl sayısı artan büyükbaş havyanlar özellikle peynir, yoğurt, tereyağı ve soğuk zincir süt sektörüyle kent ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Muş’un özellikle büyükbaş hayvan bakımından önemli bir noktaya ulaştığını ve şu anda 331 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu kaydederek, bunların yaklaşık 7 bin 500’ünün ise mandalardan oluştuğunu söyledi

“MANDA ÜRETİMİNDE VATANDAŞIMIZDAN YOĞUN BİR TALEP VAR”

Aydın, “Özellikle manda alanında son 5 yıldır bakanlığımızın verdiği desteklerle beraber artış devam ediyor. Bakanlığımız manda üretimine önem veriyor. Çünkü manda her yerde yetişmiyor. Anaç manda desteğimiz var ve bunun yanında halk elinde ıslah projesi var ilimizde uygulanan. O projeler sayesinde sayı gittikçe artıyor. Manda üretiminde Vatandaşımızdan yoğun bir talep var. Muş’ta çiftçilerimizin en büyük gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bakanlığımızın desteği, valiliğimizin katkısıyla inşallah çiftçilerimiz daha iyi noktalara gelecekler.” dedi.

Muş’un korkut İlçesi Altınova beldesinde hayvancılık yaparak geçimini sağladığını belirten vatandaşlardan Salih İnan ise geçen yıllara oranla özellikle büyükbaş hayvanda artış olduğunu anlattı.

“DEVLETİN VERDİĞİ DESTEKLER HAYVAN SAYISINI ARTIRIYOR”

Birkaç yıl öncesine kadar köylerinde büyükbaş hayvan sayısının 1.000 civarında iken şu anda bu sayının 1.500’e yükseldiğini aktaran İnan, “Çünkü bölgemizde hayvancılık ve çiftçilik yapmanın dışında pek bir şey yok. Devletimizin verdiği bazı desteklerle hayvan sayısında her yıl artış sağlanıyor.” diye konuştu.

Muş’ta büyükbaş hayvan sayısı yüzde 50 arttı VİDEO