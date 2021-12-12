İklim değişikliklerinin etkileri bazen felaketlere yol açarken bazen de Muş'un hayvancılıkta yaşadığı gibi olumlu sonuçlara da neden oluyor.

Muş’ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi, kırsal kesimde hayvancılıkla geçimini sağlayan ve meralarda hayvanlarını otlatan besicilerin yüzünü güldürdü.

Besiciler kar yağışlarında kapalı alanda korudukları ve besledikleri hayvanları, sıcak havada dışarıya çıkartarak otlatmaya devam edebiliyor.

BESİCİLER SICAK HAVADA YEMDEN TASARRUF ETTİ

Yemden tasarruf eden besiciler, havanın yağışsız ve güneşli geçmesini en iyi şekilde değerlendiriyor. Hayvanlarını merada otlatmaya devam eden besiciler, yemden büyük ölçüde tasarruf sağlıyor.

Muş’ta hava sıcaklığı besicilere yaradı ViDEO

"KAR NE KADAR GEÇ YAĞARSA BİZİM İÇİN O KADAR SEVİNDİRİCİ"

Yeşilova beldesinde besicilik yapan vatandaşlardan Gıyasettin Gültekin, aralık ayı ortasına yaklaşılmasına rağmen hayvanları halen dışarıda otlattıklarını söyledi. Karın geç yağmasının kendileri açısından sevindirici olduğunu anlatan Gültekin, “Ne kadar geç yağarsa hayvanlarımızı o oranda dışarıda otlatabiliriz. Geçen yıl kış çok erken başlamıştı. Bu yıl hava sıcak ve güneşli geçiyor.





HEM YEMDEN, HEM OT VE SAMANDAN TASARRUF

Böyle devam ederse hem yemden hem de ot ve samandan tasarruf ediyoruz. Kar yağdığı an itibariyle hayvanlarımızı içeri almak zorunda kalıyoruz ve yaklaşık 5 ay süre ile günde 2 defa yem vererek besliyoruz. Bu açıdan kar ne kadar geç yağarsa bizim için sevindiricidir.” dedi.