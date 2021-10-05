Muş’ta bugünlerde, 1.280 çiftçi tarafından 56 bin 500 dekar alanda ekimi yapılan şeker pancarının tarladan sofraya uzanan 400 milyon liralık tatlı yolculuğunun telaşı yaşanıyor.

Muş Ovası’nda pancar hasadına başlandı. Çiftçiler tarafından yaklaşık 6 aydır binbir zahmetle gece gündüz bakımı yapılan pancarların sökümüne başlandı.

Traktör ve kamyonlarla fabrikaya taşınan pancarlar, analizden geçtikten sonra kıyımının yapılması için fabrikaya gönderiliyor.

Burada çeşitli işlemlerden geçen pancar, toz şeker haline getirilerek hijyenik ortamlarda torbalanıp satışa hazır hale getiriliyor.

42 BİN 500 TON ŞEKER ELDE EDİLECEK

42 bin 500 ton şeker elde edilmesi beklenen pancardan kent ekonomisine ise 400 milyon liralık katkı sağlanması bekleniyor.

Muş’ta şeker pancarının tarladan sofraya uzanan yolculuğu başladı VİDEO



6,5 AYDIR PANCARIN YETİŞMESİ İLE UĞRAŞIYORUZ

Merkeze bağlı Sütlüce köyünde 880 dönüm alanda pancar ekimi yapan çiftçilerden Faruk Dizdaroğlu, “6,5 aydır pancarın sulaması, çapası, işçiliğiyle uğraşıyoruz. Şu anda pancarımız yetişti ve sökümünü yaparak fabrikaya teslimini sağlıyoruz.” dedi.

“310 BİN TON PANCAR BEKLİYORUZ”

Fabrikada devam eden pancar alım kampanyasıyla ilgili bilgi veren Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Turgut Kızılkaya ise 1.280 çiftçinin 56 bin 500 dekar alanda gerçekleştirdiği ekimden net olarak 310 bin ton civarında pancar beklediklerini söyledi.

“ÇİFTÇİMİZİN CEBİNE 150 İLE 180 MİLYON BANDINDA PARA GİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

A ve C kotasından toplamda 42 bin 500 ton şeker üretmeyi hedeflediklerini anlatan Kızılkaya, “Bu süreçte çiftçimizin cebine gireceğini düşündüğümüz parasal tutar 150 ile 180 milyon bandında değişkenlik gösterecektir. Bu fabrikayı ayakta tutabilmek ve kapasitesini artırmak için elimizden geleni yaptık.

"EKİM ALANINI ARTIRMALIYIZ"

Tüm çiftçilerimize çağrımızdır; ekim alanlarınızı artırmanız bizim ve sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

“400 MİLYONUN ÜZERİNDE KAZANÇ BEKLİYORUZ”

Çiftçinin cebine girecek olan parayla birlikte melas, küspe ve şeker satışından 400 milyonun üzerinde kent ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Kızılkaya, “Çiftçilerimizin 6 ay boyunca gecesini gündüzüne katarak emek harcadığı pancar, tarladan sofraya doğru işleniyor.” diye konuştu.