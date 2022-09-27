Muş’ta şimdi lahana hasadı telaşı yaşanıyor

Muş'un lahana üretiminde verimi ile iddialı Bağlar Mahallesi’nde ürünün ilk hasadı yapılmaya başlandı.

Çiftçiler ekinlerini özenle yetiştirdikten sonra hasat ederek, çalışmalarının sonuna geliyor ve hasat sonrası ürünleri satışa çıkartarak kazançlarını elde etmiş oluyor.

Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi’nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, lahana hasadına başladı.

Hasat günün ilk saatlerinde başlıyor

Günün ilk ışıklarıyla tarlalara girerek hasadına başlanan lahanalar pikaplarla Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van ve Batman’a gönderiliyor.

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Köyün geçimi lahanadan sağlanıyor

İHA'nın haberine göre, çiftçi Recep Çiçek, 8 dönüm alanda lahana ekimi yaptığını ifade ederek, köylerinin genel olarak geçim kaynağının lahanadan sağlandığını söyledi.

"Lahana ekimi Bağlar'ın dışında verimli değil"

Lahana ekiminin Bağlar Mahallesi haricinde çok verimli olmadığını ifade eden Çiçek, “Çocukluktan beri lahana ekimiyle uğraşıyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı lahanadır. Lahananın bu yıl ilk hasadına başladık.





Hasat, kasım ayının sonuna kadar sürecek

Kasım ayının sonuna kadar hasadımız devam ediyor. Biz lahanaları tüccarlara veriyoruz. Onlar da civar illere götürüyorlar.





Lahanalar Batman'a gidiyor

Ağırlıklı olarak lahanalarımızı Batman’a gönderiyoruz. Kalite ve tat bakımından Muş’un lahanası çok iyi. Civar köylerde de lahana ekimi yapılıyor yalnız fazla kaliteli ürün elde edilmiyor.





Bir lahana 14 kilo geliyor

Bir lahana ortalama 14 kilogram civarında geliyor. Lahanadan turşu, çorti, sarma, salamura ve 4-5 çeşit yemek yapılıyor.” dedi.