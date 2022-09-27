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    Muş’ta şimdi lahana hasadı telaşı yaşanıyor

    Muş'un lahana üretiminde verimi ile iddialı Bağlar Mahallesi’nde ürünün ilk hasadı yapılmaya başlandı.
    • 27.09.2022 - 17:48
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:57
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    Muş’ta şimdi lahana hasadı telaşı yaşanıyor

    Çiftçiler ekinlerini özenle yetiştirdikten sonra hasat ederek, çalışmalarının sonuna geliyor ve hasat sonrası ürünleri satışa çıkartarak kazançlarını elde etmiş oluyor.

    Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi’nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, lahana hasadına başladı.

    Hasat günün ilk saatlerinde başlıyor

    Günün ilk ışıklarıyla tarlalara girerek hasadına başlanan lahanalar pikaplarla Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van ve Batman’a gönderiliyor.

    Muş’ta şimdi lahana hasadı telaşı yaşanıyor VİDEO

    lahana

    Köyün geçimi lahanadan sağlanıyor

    İHA'nın haberine göre, çiftçi Recep Çiçek, 8 dönüm alanda lahana ekimi yaptığını ifade ederek, köylerinin genel olarak geçim kaynağının lahanadan sağlandığını söyledi.

    lahana

    "Lahana ekimi Bağlar'ın dışında verimli değil"

    Lahana ekiminin Bağlar Mahallesi haricinde çok verimli olmadığını ifade eden Çiçek, “Çocukluktan beri lahana ekimiyle uğraşıyoruz. Köyümüzün geçim kaynağı lahanadır. Lahananın bu yıl ilk hasadına başladık.

    lahana

    Hasat, kasım ayının sonuna kadar sürecek

    Kasım ayının sonuna kadar hasadımız devam ediyor. Biz lahanaları tüccarlara veriyoruz. Onlar da civar illere götürüyorlar.

    lahana

    Lahanalar Batman'a gidiyor

    Ağırlıklı olarak lahanalarımızı Batman’a gönderiyoruz. Kalite ve tat bakımından Muş’un lahanası çok iyi. Civar köylerde de lahana ekimi yapılıyor yalnız fazla kaliteli ürün elde edilmiyor.

    lahana

    Bir lahana 14 kilo geliyor

    Bir lahana ortalama 14 kilogram civarında geliyor. Lahanadan turşu, çorti, sarma, salamura ve 4-5 çeşit yemek yapılıyor.” dedi.

    lahana

    lahana


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