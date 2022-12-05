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- Mustafa Varank: 26 bin istihdam sağlayacak yatırım destekleyecek
Mustafa Varank: 26 bin istihdam sağlayacak yatırım destekleyecek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ekim alında Bakanlıkça düzenlenen yatırım teşvik belgelerini değerlendirerek, destek miktarını paylaştı.
- 05.12.2022 - 17:49
- Güncelleme : 05.12.2022 - 18:14
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ekimde toplam 1.201 teşvik belgesi düzenledi. Düzenlenen belgelerle 26 bin vatandaşa istihdam sağlanacak ve 43 milyar liralık yatırım desteklenecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerini değerlendirdi.
"43 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz"
Mustafa Varank, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Ekimde düzenlediğimiz 1.201 teşvik belgesi ile 26 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak 43 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz." dedi.
Teşvik belgelerinin sayısı arttı
AA'nın haberine göre, Bakan Varank, "Üstelik bu yatırımların 3'te 2'si komple yeni üretim tesisi. 2022'nin ilk 10 ayında düzenlediğimiz belge sayısı da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 daha fazla." ifadelerini kullandı.
İnfografik yayınlandı
- Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ekimde teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 57'si imalat, yüzde 30'u enerji, yüzde 9'u hizmetler, yüzde 2'si tarım ve yüzde 2'si madencilik sektöründe yer aldı.
- Tutara göre en fazla yatırımı yüzde 35'lik payla "1. Bölge" ve yüzde 28'lik payla "2. Bölge" çekti.
- Yatırım tutarının yatırım cinsine göre dağılımına bakıldığında da komple yeni yatırımlar yüzde 66, tevsi yatırımlar yüzde 27 ve modernizasyon, entegrasyon ve üretim çeşitlendirmelerden oluşan diğer yatırımlar yüzde 7 pay aldı.
- Bu yıl ocak-ekim döneminde düzenlenen teşvik belgelerinde, öngörülen sabit yatırım tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 52, istihdam da yüzde 8 artış gösterdi.