Petrol
86.77
1.40%
Euro
19.634
0.02%
Dolar
18.6378
0.02%
Altın
1.064
-1.14%
Borsa
4958
0.00%
Bitcoin
322.831
-0.16%
BTXN Coin
5.52
0.91%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 11 C

    Mustafa Varank: 26 bin istihdam sağlayacak yatırım destekleyecek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ekim alında Bakanlıkça düzenlenen yatırım teşvik belgelerini değerlendirerek, destek miktarını paylaştı.
    • 05.12.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 18:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Varank: 26 bin istihdam sağlayacak yatırım destekleyecek

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ekimde toplam 1.201 teşvik belgesi düzenledi. Düzenlenen belgelerle 26 bin vatandaşa istihdam sağlanacak ve 43 milyar liralık yatırım desteklenecek.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerini değerlendirdi.

    "43 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz"

    Mustafa Varank, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Ekimde düzenlediğimiz 1.201 teşvik belgesi ile 26 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak 43 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz." dedi.

    Teşvik belgelerinin sayısı arttı

    AA'nın haberine göre, Bakan Varank, "Üstelik bu yatırımların 3'te 2'si komple yeni üretim tesisi. 2022'nin ilk 10 ayında düzenlediğimiz belge sayısı da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 daha fazla." ifadelerini kullandı.

    infografik

    İnfografik yayınlandı

    • Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ekimde teşvik belgesi düzenlenen yatırımların yüzde 57'si imalat, yüzde 30'u enerji, yüzde 9'u hizmetler, yüzde 2'si tarım ve yüzde 2'si madencilik sektöründe yer aldı.
    • Tutara göre en fazla yatırımı yüzde 35'lik payla "1. Bölge" ve yüzde 28'lik payla "2. Bölge" çekti.
    • Yatırım tutarının yatırım cinsine göre dağılımına bakıldığında da komple yeni yatırımlar yüzde 66, tevsi yatırımlar yüzde 27 ve modernizasyon, entegrasyon ve üretim çeşitlendirmelerden oluşan diğer yatırımlar yüzde 7 pay aldı.
    • Bu yıl ocak-ekim döneminde düzenlenen teşvik belgelerinde, öngörülen sabit yatırım tutarı 2021'in aynı dönemine göre yüzde 52, istihdam da yüzde 8 artış gösterdi.

    Mustafa Varank


    Çinli 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya döndü
    Dünya

    Çinli 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya döndü

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için
    Magazin

    Yasemin Sakallıoğlu: Bir hayvana yenilmek gururdur benim için

    Görüş Bildir