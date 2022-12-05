Mustafa Varank: 26 bin istihdam sağlayacak yatırım destekleyecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ekim alında Bakanlıkça düzenlenen yatırım teşvik belgelerini değerlendirerek, destek miktarını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ekimde toplam 1.201 teşvik belgesi düzenledi. Düzenlenen belgelerle 26 bin vatandaşa istihdam sağlanacak ve 43 milyar liralık yatırım desteklenecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerini değerlendirdi.

"43 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz"



Mustafa Varank, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Ekimde düzenlediğimiz 1.201 teşvik belgesi ile 26 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacak 43 milyar liralık yatırımı destekleyeceğiz." dedi.

Teşvik belgelerinin sayısı arttı

AA'nın haberine göre, Bakan Varank, "Üstelik bu yatırımların 3'te 2'si komple yeni üretim tesisi. 2022'nin ilk 10 ayında düzenlediğimiz belge sayısı da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 9 daha fazla." ifadelerini kullandı.

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