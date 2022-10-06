Mustafa Varank: 40 tonun üzerinde yıllık altın imalatımız var

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bugün İstanbul'da üç farklı fuarın açılışına katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Istanbul Jewelry Show'da incelemelerde bulundu.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmasında, 2002 yılında ülkemizde bir gram bile altın çıkarılmadığını söyleyerek şu anda 40 tonun üzerinde yıllık altın imalatının olduğunu belirtti.

"Türkiye'yi katma değerli üretimle kalkındırmanın derdindeyiz"

Bakan Mustafa Varank, Istanbul Jewelry Show fuarının açılışında yaptığı konuşmada, Avrupa ve Amerika'da resesyonun konuşulduğu bir dönemde İstanbul'da aynı anda iki fuarı açtıklarını belirterek, ekonomik anlamda canlılığın devam ettiğini ifade etti.

"Türkiye, kuyumculuk sektöründe doludizgin devam ediyor"

Varank, kuyumculuk sektöründe Türkiye'nin yoluna doludizgin devam ettiğini belirterek, "Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yereldeki kuyumculuk sektörü, altın, tasarım alanındaki projeleri destekliyoruz. Kahramanmaraş'ta Türkiye'nin en büyük kuyumculuk sanayi sitesini inşa ettik. Oraya bir tasarım merkezini, Avrupa Birliği'yle beraber kurduk. Trabzon'da yerel üreticileri destekleyen bir projeyi yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz hayata geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"6 milyar dolar olan sektör ihracatı açılacak"

Varank, geçen sene 6 milyar dolar olan sektör ihracatının bu sene aşılacağına işaret ederek, "Tabii bunun ham madde tarafı da önemli. 2002 yılında ülkemizde bir gram bile altın çıkarılmıyordu. Toprağın altında bu değerler yatıyordu. Şu anda 40 tonun üzerinde yıllık altın imalatımız var. Yerin altından bunu çıkarıp değer olarak ekonomiye kazandırıyoruz. Yeni yatırımlar orada da devam ediyor. Orada da iyi gelişmeler olacak." dedi.

Fuarın içeriği

Etkinliğin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da katılarak ilk panelde konuşmacılar arasında yerini aldı.

Fuara 120'den fazla ülkeden 23 binin üzerinde mücevher sektör profesyoneli, 1.000 firma ve marka ile bir araya geliyor.

Katılımcılar, fuarda pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ürün ve hizmetlerini sergiliyor.

"Her şeyin dijital olduğu bir çağda yaşıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da gerçekleştirilen IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı Açılış Töreni’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Varank, aynı gün birden fazla fuarda bulunmanın ekonominin geldiği noktayı yansıtması açısından önemine değinerek, "Her şeyin dijital olduğu bir çağda yaşıyoruz." diyerek, dijitalleşmeye vurgu yaptı. Bakan Varank'a program sonunda plaket takdim edildi.