Mustafa Varank ABD'de Türk girişimcilerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ABD'de düzenlenen bir fuarda Türk girişimcilerini yanlız bırakmadı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışan İSTKA'nın desteğiyle düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'e katılmak üzere ABD'ye gitti.

Bakan Varank, burada Türk teknoloji girişimcileriyle bir araya geldi.

"Türkiye son dönemde teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir ivme yakaladı"

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son dönemde özellikle teknoloji tabanlı girişimcilikte büyük bir ivme yakaladığını söyledi.

Teknopark ve burada çalışan sayısı arttı

Yıllardır yaptıkları yatırımların karşılığını aldıklarını belirten Varank, "Biz 2002 yılında iktidara geldiğimizde Türkiye'de sadece 2 tane teknopark vardı. Bu teknoparklarda çalışan sayısı sadece 683'tü. Şu anda Türkiye'nin her tarafında 96 teknoparkımızda yaklaşık 90 bin araştırmacı gayret gösteriyor, girişimlerini ticarileştirmeye çalışıyor, AR-GE yapıyor. Bizim sağladığımız desteklerin de katkısıyla bu 20 yılda oluşturduğumuz altyapıların karşılıklarını çok hızlı bir şekilde almaya başladık." dedi.

"Bu sene 50'ye yakın girişimimiz CES'e geldi"

Varank, dünya ekonomisinin lokomotifinin girişimcilik olduğuna işaret ederek, bakanlık olarak bu alanı radarlarına aldıklarını belirterek, "Onlardan bir tanesi de aslında son dönemde gündemimize aldığımız CES. Bu global teknoloji şovuna biz nasıl girişimlerimizi getirebiliriz, burayı adeta bir vitrinimiz haline getirebiliriz, bununla ilgili de son 2 senede yaptığımız çalışmalar var. İşte bunların da giderek daha büyük bir ivme yakaladığını görüyoruz. Önceki senelerde çok daha az katılımcıyla buradaydık, bu sene 50'ye yakın girişimimiz Türkiye'den buraya geldi." diye konuştu.

Büyük firmalar da katıldı

Girişimcilik kadar büyük firmaların da burada kendilerini vitrine koyabilmelerinin önemine değinen Varank, "TOGG'un en önemli paydaşlardan biri haline gelmesi aslında Türkiye'nin potansiyelini de göstermesi açısından değerli." dedi.

Sadece son 4 senede girişimler için yaklaşık 1,5 milyar dolarlık fon kuruldu

Varank, Türkiye'de girişimlere yapılan yatırımlara da değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'den girişimler 2021'de 1,6 milyar dolarlık yatırım almayı başardılar. Dünyadaki trend aşağı yönlü olsa da 2022'de de Türkiye'de yine 1,6 milyar doları yakalayabileceğimize inanıyoruz. Sadece son 4 senede sırf girişimlere yatırım yapmak üzere Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyar dolarlık fon kuruldu."





"İnsanlarımıza, gençlerimize yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin çok başarılı gençleri olduğunu vurgulayan Varank, Türkiye'nin bu potansiyelini başarıya ulaştırabilmesi için girişimcilerin kamu ile çok sıkı iş birliğinin önemli olduğunu kaydederek, "Biz insanlarımıza, gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Onlara yatırım yapmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

Bakan Varank'ın ABD gündemi