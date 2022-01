Mustafa Varank, araba ve banka hesabı sahibi sayısının arttığını açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir araştırmaya dayanarak otomobil ve banka hesabı sahiplilik oranının arttığını belirtti.

Araştırna ve danışmanlık şirketi Konda "Türkiye 100 Kişi Olsaydı" araştırmasını gözler önüne serdi. Araştırmada 18 yaş üstü nüfusu temsil edilerek toplumun farklı alanlardaki durumunu ortaya koyan unsurlar hesaplandı. Kıyaslamalar 11 yıl boyunca, Türkiye genelinde yapılan araştırmalara dayandırıldı. Böylelikle toplumun 10 yıllık değişimini gözler önüne serdi.

MUSTAFA VARANK SONUÇLARI PAYLAŞTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, araştırma şirketi Konda'nın 11 yıl boyunca yaptığı 128 araştırmadan çıkan çarpıcı sonuçları yayınladığını aktardı.

10 YIL ÖNCE İLE BUGÜNKÜ ARAÇ SAHİBİ ORANI YÜKSELDİ

Varank, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "10 yıl önce her yüz haneden 37'sinde araba varken, bugün her yüz hanenin 56'sında araba var. 2015 yılında her yüz kişiden 47'sinin bir bankada hesabı varken, bugün her yüz kişiden 74'ünün bankada hesabı var." açıklamasında bulundu.

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPAN SAYISINDA ARTIŞ

Bakan Varank, "2016'da her yüz kişiden 22'si internetten alışveriş yaparken, bugün her yüz kişiden 64'ü internetten alışveriş yapıyor." diyerek bu konudakı artışa da dikkati çekti.

TÜRKİYE 100 KİŞİ OLSAYDI ARAŞTIRMASININ SONUÇLARI

Kondanın araştırmasında 18 yaş üstü baz alınarak ""62 milyon 378 bin kişi: 100" formülü uygulandı.

AKILLI TELEFON SAHİPLİĞİ ARTTI

Konda’nın araştırmasına göre, akıllı mobil cihaz sahipliği ilk olarak 2015 yılının araştırmalarında sorruldu. Şu an her 10 yetişkinden 9’unun akıllı telefonu varken bu oran 6 sene önce yüzde 42’deydi.

PASAPORT SAHİPLİĞİ YÜKSELDİ

2021 itibariyle her 100 yetişkinden sadece 14’ü pasaport sahibi olduğunu söylüyorken bu oran 2011’de 7 kişi olarak belirlenmişti.