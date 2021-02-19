Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğini güçlendirmesinin AB'deki rekabetçi konumu korumak için önemine değindi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası etkinliğinde video konferans yöntemiyle bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Varank, yaptığı konuşmada İngiltere'nin Türkiye için konumunu ve ikili ticaretten beklentileri ortaya koydu.

"AB PAZARINDAKİ REKABETÇİ KONUMU KORUMAK İÇİN ÖNEMLİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye ile Birleşik Krallık'ın, ekonomi, bilim ve teknoloji alanlarındaki iş birliğini güçlendirmesinin Avrupa Birliği (AB) pazarlarındaki rekabetçi konumumuzu korumak bakımından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

“ETKİNLİK, BİLİM, TEKNOLOJİ, TİCARET VE YATIRIM ALANLARINDA İŞ BİRLİKLERİNİN ZEMİNİ”

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası etkinliğinde video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, etkinliği bilim, teknoloji, ticaret ve yatırım alanlarında güncel bilgi paylaşımlarının ve iş birliklerinin zemini olarak gördüğünü söyledi.

Mustafa Varank, Birleşik Krallık'a iş birliği çağrısında bulundu VİDEO

"KORONAVİRÜS SALGINIYLA DİJİTALLEŞME VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM HIZLANDI"

Koronavirüs salgınıyla dijitalleşme ve teknolojik dönüşümün hızlandığını anımsatan Varank, yeni dönemin şartlarına uyum sağlamak ve getirdiği fırsatları değerlendirmek gerektiğine dikkati çekti.

"İNGİLTERE, BİZİM EN BÜYÜK TİCARET VE YATIRIM ORTAKLARIMIZDAN BİRİ"

Varank, Birleşik Krallık'ın, Brexit sürecinde Türkiye'nin de içinde bulunduğu 60'tan fazla ülkeyle ticarette devamlılık anlaşması imzaladığına ve bunların 1 trilyon 200 milyar dolarlık ticareti kapsadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere, üretim ve tedarik zincirleri bakımından bizim de en büyük ticaret ve yatırım ortaklarımızdan biri. Özellikle, ihracatımızın lokomotifi olan Türk otomotiv sanayisiyle beyaz eşya ve hazır giyim sektörleri için çok önemli bir pazar. Türkiye, Birleşik Krallık'ın 'Ready to Trade' sloganıyla Brexit sonrası dönemde ticaretini ve yatırımlarını geliştirmeyi hedeflediği 13 ülkeden birisi. İngiltere de ülkemizin ticaretini geliştirmek istediği ve desteklediği 'hedef ve öncelikli ülkeler' arasında yer alıyor. Ticaret hacmimizin önümüzdeki dönemde güçlenerek büyüyeceğine inanıyoruz."

YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN CAZİBESİNDEN İSTİFADE ETMESİ

Varank, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacakları hukuk ve ekonomi alanındaki reform gündemiyle Türkiye'yi uluslararası yatırımcılar bakımından çok daha cazip kılmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, "Tüm yatırımcıları Türkiye'nin yeni dönemde yükselen cazibesinden istifade etmeye davet ediyorum. Bakanlık olarak, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimizle birlikte her türlü kolaylığı sağlamaya ve gerekli ortamı oluşturmaya hazırız." dedi.

"BİRLEŞİK KRALLIK'TAN YATIRIMCILARI ÜLKEMİZDEKİ TEKNOLOJİ TABANLI GİRİŞİMLERE YATIRIMA DAVET EDİYORUM"

Varank, fon sahibi uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki teknoloji tabanlı erken aşama girişimlerine yatırım yapmalarını kolaylaştırıcı yeni mekanizmalar geliştirdiklerini belirterek, bu amaçla Girişim Sermayesi Destekleme Programı, Bölgesel Kalkınma Fonu, Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Fonu gibi yenilikçi çalışmalar başlattıklarını anımsattı.

Bu mekanizmaları dizayn ederken odağa alınan ülkeler arasında Birleşik Krallık'ın da yer aldığını söyleyen Varank, "İngiltere, 77 unicorn ile ABD ve Çin'den sonra en çok unicorn çıkaran ülke. Girişim sermayesi fonlarının şirketlere yaptıkları yatırımlarda ise 13,2 milyar dolarla ABD'nin ardından ikinci sırada geliyor. Birleşik Krallık menşeli yatırımcıları ve girişim sermayesi fonlarını, ülkemizdeki erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yatırım yapmaya ve sunduğumuz teşvik mekanizmalarından yararlanmaya da davet ediyorum." çağrısını yaptı.