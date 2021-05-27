Mustafa Varank: Cep telefonu yenileme merkezleri için standardı belirledik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 17 Şubat’ta TSE tarafından duyurulan cep telefonu yenileme merkezleri için standardı belirlediklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) 60. Olağan Kurul Toplantısı”na katıldı.

“EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ YERLİ VE MİLLİ VE ÜRETİM”

Siyasette, ekonomide, uluslararası meselelerde sistemli ve sürekli saldırılara maruz kalmalarına rağmen Türkiye’yi rotasından şaşırmadan hedeflerine doğru ilerlettiklerini belirten Bakan Varank, “Her yerde ifade ediyoruz, Türkiye’nin rotası yatırımdır, üretimdir, istihdamdır, ihracattır. Hedeflerimize giden yolda en büyük gücümüzün yerli ve milli ve üretimin olduğunu artık 7’den 77’ye tüm milletimizin kavradığını memnuniyetle takip edebiliyoruz.” diye konuştu.

“BU STANDARTLA TOGG’UN ÜRETTİĞİ ARAÇ BAŞTA OLMAK ÜZERE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ EKOSİSTEMİ GÜÇLENECEK”

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Elektrikli Araçlar ve Elektrikli Araç Şarj Sistemleri Temel Terim ve Tanımlar Standardı’nın en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyen Varank, “Bu standartla TOGG’un ürettiği araç başta olmak üzere elektrikli araç şarj ekosisteminin güçlendirilmesi için teknik çalışmaların zeminini ve ilk adımını atmış olduk.” ifadelerini kullandı.

“HER TÜRLÜ KULLANILMIŞ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÜRÜNLERİNİN EKONOMİYE TEKRAR KAZANDIRILMASI YOLU AÇILACAK”

17 Şubat’ta TSE tarafından duyurulan cep telefonu yenileme merkezleri için standardı belirlediklerini hatırlatan Varank, şunları söyledi:

“Ürün yenileme alanındaki bu ilk standart, bundan sonra ülkemizde her türlü kullanılmış elektrik-elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının da yolunu açacak. Böylece hem ekonomik bir değer oluşacak hem de kullanıcıların ikinci elde güvenli ürünlere erişmesinin önü açılmış olacak. Ama kullanıcılar bunları satın alırken herhangi bir garantiden faydalanamıyorlar. İşte bu ‘yenileme merkezlerinin’ elinden çıkmış ikinci el cep telefonları belirli bir garantiye kavuşmuş olacak.





İKİNCİ EL TELEFONU SATIN ALANLARIN GARANTİSİ OLACAK

Vatandaşlarımız bunu satın aldıklarında bilecekler ki bu telefon ikinci el bir telefondur ama bunun üzerinde her türlü iyileştirme ve bakım yapılmıştır ve ben bunu satın aldığımda 1-2 yıl garantiye sahip olacağım. Böylece ikinci el telefonu çok daha rahat bir şekilde satın almanın imkanına kavuşmuş olacaklar.”