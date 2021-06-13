Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TOSB'da otomotiv sanayiye üretim yapan ve ihracatçı konumdaki bir tesisi gezerek yapılan çalışmalar ve piyasanın beklentileri ile ilgili değerlendirmede bulundu.

“Türkiye'nin Otomobili” ile Türkiye'nin iddiasını ortaya koyduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, otomotiv sektörünün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini kaydederek "Değişen, dönüşen endüstriye yeni tedarikçiler kazandırmayı istiyoruz." dedi.

MUSTAFA VARANK, KOCAELİ’DEKİ TOSB’DAYDI

Bakan Varank, Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bulunan Çelikel Alüminyum firmasını ziyaret etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Çelikel Alüminyum yöneticilerinin eşlik ettiği ziyarette Bakan Varank’a yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Mustafa Varank: Dönüşen endüstriye yeni tedarikçiler kazandırmayı istiyoruz VİDEO

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“ALÜMİNYUM PARÇALAR OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE DAHA DEĞERLİ HALE GELDİ”

Ziyaretin ardından açıklama yapan Varank, firmanın 53 yıllık bir aile şirketi olduğunu ve yüksek basınçlı enjeksiyonlu alüminyum otomotiv parçaları ürettiğini belirtti.

Varank, firmanın 2020 ihracatının 40 milyon euro olduğunu anlatarak, "Alüminyum parçaları, otomotiv endüstrisinde hızla devreye girmeye başladı. Özellikle karbon salınımında daha hafif araçların olması, elektrikli araçlarda bu tip parçaların daha sık kullanılması bu parçaları daha değerli hale getiriyor." dedi.

“ÜRETİM PROSESLERİNİ VERİMLİ VE ÇEVREYE SAYGILI YAPMAK FİRMALARI ÖNE ÇIKARTIYOR”

Firmanın örnek olacak bir yaklaşımının da özellikle çevreye saygılı, geri dönüşümü önceleyen bir üretim tesisi kurması olduğunu vurgulayan Varank, "Dünyada artık sadece üretmek yetmiyor, üretim proseslerinizi ne kadar verimli yaparsanız, ne kadar çevreye saygılı yaparsanız firmalar bir adım öne çıkıyor." diye konuştu.

“YENİ TEDARİKÇİLER KAZANDIRMAYI İSTİYORUZ”

Bakan Varank, otomotiv sektörünün çok hızlı bir dönüşümden geçtiğini kaydederek, “Türkiye'nin Otomobili ile biz aslında elektrikli otonom arabalardan bahsetmiyoruz teknolojik ürünlerden bahsediyoruz. Bu alanda Türkiye iddiasını ortaya koydu inşallah böyle firmalarımızla değişen dönüşen endüstriye yeni tedarikçiler kazandırmayı istiyoruz. Bu firmalarımız hem Türkiye'ye parça üretecekler hem de burada elde ettikleri başarılarla isimlerini yurt dışında iyi noktalara taşıyacaklar, dünyada rekabetçi olacaklar. Önümüzdeki yıllarda ihracatlarını çok daha arttırarak Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam edecekler." şeklinde bilgi verdi.