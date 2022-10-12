Mustafa Varank: Dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemisi Yalova’da üretildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemisinin Yalova’da üretildiğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da tersaneler bölgesinde incelemelerde bulundu, Türkiye'de üretimi yapılan "dünyanın en büyük yüzen fabrika balıkçı gemisi"ni üreten Tersan Tersanesi'ni ziyaret etti. Varank, burada çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

Gemi yakalanan 450 ton balığı işliyor ve taze olarak karaya ulaştırıyor

Dünyanın en büyük yüzen fabrika balıkçı gemisinin, günlük 450 ton balığı yakalayıp işleyebilen, dört saat içerisinde işlenen balığı dondurup daha sonra taze bir şekilde kıyıya ulaştıran tam otomasyonlu teknolojik bir harika olduğu bildirildi.

"Artık yeni nesil gemiler denildiğinde Türk tersaneleri akla geliyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemisinin Yalova’da üretildiğine dair bir mesaj yayınlayarak, "Artık yeni nesil, teknolojik ve çevre dostu gemiler denildiğinde Türk tersaneleri akla geliyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." açıklamasında bulundu.