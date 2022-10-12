Petrol
94.65
0.38%
Euro
18.0683
0.09%
Dolar
18.5895
0.03%
Altın
997.75
0.18%
Borsa
3546
-0.71%
Bitcoin
359.744
0.05%
BTXN Coin
9.09
12.77%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Mustafa Varank: Dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemisi Yalova’da üretildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemisinin Yalova’da üretildiğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 14:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mustafa Varank: Dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemisi Yalova’da üretildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yalova'da tersaneler bölgesinde incelemelerde bulundu, Türkiye'de üretimi yapılan "dünyanın en büyük yüzen fabrika balıkçı gemisi"ni üreten Tersan Tersanesi'ni ziyaret etti. Varank, burada çalışanlarla fotoğraf çektirdi.

    Gemi yakalanan 450 ton balığı işliyor ve taze olarak karaya ulaştırıyor

    Dünyanın en büyük yüzen fabrika balıkçı gemisinin, günlük 450 ton balığı yakalayıp işleyebilen, dört saat içerisinde işlenen balığı dondurup daha sonra taze bir şekilde kıyıya ulaştıran tam otomasyonlu teknolojik bir harika olduğu  bildirildi.

    "Artık yeni nesil gemiler denildiğinde Türk tersaneleri akla geliyor"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın en büyük fabrika balıkçı gemisinin Yalova’da üretildiğine dair bir mesaj yayınlayarak"Artık yeni nesil, teknolojik ve çevre dostu gemiler denildiğinde Türk tersaneleri akla geliyor. Emeği geçen herkese teşekkürler." açıklamasında bulundu.

    gemi

    Mustafa Varank

    gemi

    gemi

    gemi

    gemi

    gemi

    gemi


    Hüseyin Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başörtüsü desteği
    Gündem

    Hüseyin Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na başörtüsü desteği

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? Hangi ibadetler yapılır? Üç ayların faziletleri!
    Yaşam

    Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? Hangi ibadetler yapılır? Üç ayların faziletleri!

    Görüş Bildir