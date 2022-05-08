Mustafa Varank: Eğlence sektöründeki firmalarımızı destekleyeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, teknolojiyi yenilikle birleştiren fabrikaları yerinde görmek ve mesaj vermek için bu kez Dilovası'ndaydı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde su kayağı üretimi yapan ve yaptığı üretimi kendisi de işleten bir şirkete ziyaretinde bulunarak sektörün şu anda önemli bir yol kat ettiğini açıkladı.

GEBKİM OSB'de faaliyet gösteren su parkları tasarım, mühendislik, üretim ve montajında sektörün dünya lideri konumundaki Polin Waterparks'ı ziyaret eden Varank, burada geliştirilen ürünleri inceledi.

"Alanında en iyisi"

Şirketin alanında "dünyanın en iyisi" olduğuna dikkati çeken Varank, Polin Group’un iş hayatına kompozit imalat üretimiyle başlamış bir firma olmasına rağmen daha sonra eğlence sektöründe su parkları, kaydıraklar, akvaryumlar inşa etmeye başladığını anlattı.

"Eğlence sektörüne talep artıyor"

Şirketin anahtar teslim su parkları inşa etmesinin yanı sıra kendi parklarını da işlettiğini aktaran Varank, "Eğlence sektörüne her geçen gün dünyada talep artıyor. Dünyada tematik parklardan 'roller coaster'lara kadar farklı alanlarda dijital teknolojileri de içinde barındıran farklı eğlence parkları yapılıyor. Su parkları da bunların en önemlilerinden biri. Su parklarını kompozit teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte artık çok farklı şekilde üretip tasarlamak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

"Su parklarına talep var"

Eğlence dünyasında su parklarına büyük bir talebin olduğuna işaret eden Varank, "Hem bu pazarın büyüklüğü hem de Türkiye'den bir firmanın böyle güçlü bir markayla pazarda yer tutmuş olması bizim açımızdan çok değerli." ifadesi kullandı.

"Katma değerli ürünlere destek veriyoruz"

AA'nın haberine göre, Varank, Bakanlık olarak katma değerli üretime çok önem verdikleri ve Ar-Ge'den itibaren destekler sağladıklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Polin Group, Bakanlığımız destekli Ar-Ge merkezine sahip. Tasarım merkeziyle ilgili başvuruları da değerlendiriliyor. Kendi mühendislerimizin, teknisyenlerimizin, tasarımcılarımızın bu işleri en başından itibaren tasarlayıp, üretip, dünyaya ihraç etmesi inşallah sektörün diğer oyuncularına da örnek olur. Polin Group, su parkı alanında dünyanın bir numarası. Türkiye'nin verdiği desteklerle, özellikle Turquality destekleriyle, yurt dışında ciddi işler yapıyor. Burayı ziyaret etmiş ve standartları yüksek bir tesisi görmüş olmaktan memnun oldum. Önümüzdeki dönemde katma değerli her alanda olduğu gibi eğlence sektöründe de firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz."