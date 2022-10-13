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    Mustafa Varank: Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün TÜİK'in yayınladığı verileri baz alarak, ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğini belirtti.
    • 13.10.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 08:47
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    Mustafa Varank: Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan sanayi rakamlarını değerlendirdi.

    "Sanayi üretimi ağustosta aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı"

    Varank, ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğini belirterek, ağustos verisine ilişkin olarak "Bayram tatili döneminde düşen endeks, ağustosta toparlanarak aylık yüzde 2,4, yıllık bazda ise yüzde 1 arttı." ifadesini kullandı.

    "AB ve ABD'deki resesyon beklenti sanayimize etki edecek"

    Ekonominin lokomotifi sanayide çarkların dönmeye devam ettiğine işaret eden Varank, ayrıca AB ve ABD'deki resesyon beklentisinin, gelecek dönemde Türkiye sanayisi üzerinde de bir miktar baskı oluşturacağını kaydetti.

    Mustafa Varank: Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor #1

    Mustafa Varank: Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor #2

    Mustafa Varank: Ekonomimizin lokomotifi sanayide çarklar dönmeye devam ediyor #3


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