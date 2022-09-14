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- Mustafa Varank: Elektrikli motosikletlerde önümüzdeki fırsatı yakalama imkanımız var
Mustafa Varank: Elektrikli motosikletlerde önümüzdeki fırsatı yakalama imkanımız var
Türkiye Motosiklet Çalıştayı'nda konuşan Bakan Varank, "Elektrikli motosikletlerde önümüzdeki fırsatı yakalama imkanımız var." açıklamasında bulundu.
- 14.09.2022 - 17:12
Sarıyer'de İstinye'de Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından 1. Türkiye Motosiklet Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank geri sayımda "TOGG'la yaptığımızı motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz." dedi.
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