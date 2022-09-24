Mustafa Varank, Gaziantep'te açılışlara katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank bugün sabah saatlarinden itibaren Gaziantep'te çeşitli temaslarda bulundu, açılışlara katıldı ve projelere imza attı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sabah saatlerinde Gaziantep Valiliği’ni ziyaretle başladığı temaslarını gün boyu sürdürdü.

GAP Gaziantep Sulama Projeleri Protokol İmza Töreni düzenlendi

Bakan Varank, ilk olarak GAP Gaziantep Sulama Projeleri Protokol İmza Töreni’ne katıldı. Törene Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.

"75 milyon liralık bir proje"

Bakan Varank, GAP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı Gaziantep projelerinin protokol imza imza töreninde "İnşallah, burada 75 milyon liralık bir projeden bahsediyoruz, bunun 60 milyon lirasını GAP İdaresi olarak biz karşılıyoruz, burada 103 bin dekar arazi doğru bir şekilde sulanmaya başlayacak." şeklinde bilgi verdi.

Hancağız Güneş Enerji Santrali açılışı gerçekleşti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hancağız Güneş Enerji Santrali (GES) açılış törenine, Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte katıldı.

"35 bin dekarlık arazide artık elektrik faturası bu bölgeye gelmeyecek"

AA'nın haberine göre, Bakan Varank, burada konuşma yaparak, "Türkiye ekonomisini 3,5 kat büyüttük, milli geliri arttırdık. İnşallah dünyadaki türbülansı da atlatacağız, sıkıntıların yaşandığı dünyada Türkiye gemisini yine biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde rotada tutacağız. Burada kurduğumuz santralle biz sulama maliyetlerinin, elektrik maliyetlerinin tamamını karşılayabileceğiz. 35 bin dekarlık arazide artık elektrik faturası inşallah bu bölgeye gelmeyecek."





Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi açıldı

Mustafa Varank, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde kurulan Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi'nin açılışına katıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, tarımı ve üretimi katma değere çevirmenin gıda endüstrisinden geçtiğini söyledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak güzel projelere imza attıklarını aktaran Varank, "Avrupa Birliği'nden aldığımız desteklerle Türkiye'de tarımsal üretimi gıda sanayisine, içecek endüstrisine dönüştürecek büyük bir proje yaptık. INNOFOOD kapsamında Kocaeli ve Gebze'de TÜBİTAK kampüsünde Araştırma Geliştirme Laboratuvarı inşa ettik. Yine INNOFOOD projesi kapsamında Türkiye'nin farklı yerlerinde farklı üretim tesislerini yapıyoruz. Örneğin Giresun'da fındıkla ilgili bir altyapıyı kazandırdık. Gaziantep'te Antep fıstığının işlenmesi için pilot bir proje şehrimize kazandırdık." dedi.

Akıllı Şehir Veri Koordinasyon Merkezi açıldı

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada, günümüz dünyasında verinin en değerli şeylerden birisi olduğunu söyledi.

Günümüzün petrolünün "veri" olduğunu aktaran Varank, "Gerçekten şuan da hangi işi yaparsanız yapın veriye ihtiyacımız var. Yaptığınız işi neticeye ulaştırabilmek, en belirgin şekilde yapabilmek için veriden azami faydalanmamız gerekiyor. İşte Büyükşehir Belediyemizle akıllı belediyecilik, akıllı şehir yönetiminin temelini oluşturan bu şehrin her tarafından gelen verilerin burada depolandığı ama bu depolanan verilerin de gerekli teknolojilerle başta yapay zeka olmak üzere değere dönüştürüldüğü şehir hayatının yönetiminde kullanıldığı bir merkezi şehrimize kazandırdık." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kalkınma ajansıyla buraya destek vermeye çalıştıklarını dile getiren Varank, "Böyle güzel bir işe destek verdiğimiz için çok memnunuz. İnşallah burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi akıllı şehirciliğin en güzel uygulamalarını hayata geçirecek." dedi.

Gastronomi Akademisi'nin açılışına katıldı

Bakan Varank daha sonra Gastronomi Akademisi'nin açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Varank, açılışı yapılan merkezin Avrupa Birliği tarafından da desteklendiğini belirtti.

Merkezde Gaziantep Ticaret Odası'yla birlikte çalışma yürüttüklerini aktaran Varank, "Gaziantep bir tarım, sanayi ve gastronomi şehri. Bu şehrin lezzetlerini dünyada tanımayan yok. Yabancı heyetlerle oturduğumuzda mutlaka bir baklava muhabbeti geçiyor. Dolayısıyla Gaziantep işte bu kapasitesini yukarılara taşıyacak. Burada hem eğitimler vereceğiz. Kendi girişimciliğini gerçekleştirmek isteyenlere desteğimiz olacak. Onlara danışmanlık vereceğiz." dedi.