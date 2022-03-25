Bakan Mustafa Varank, geçen yıl Türkiye'de koronavirüs salgınına rağmen 39 ton altın üretildiğini, mücevher ihracatının da 6,8 milyar doları aştığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kahramanmaraş'ta Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi'nin açılışında şehrin sektöre ve ihracata yaptığı katkıyı dile getirerek, yaptığı konuşmada, bakanlıklarının desteğiyle kurulan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi projesini hatırlattı.

"FİRMALARIN ÜRETİM GÜÇLERİNİ ARTIRDIK"

"Bu projeyle, yetersiz imkanlarla üretim yapmaya çalışan firmalarımızın üretim koşullarını iyileştirerek rekabet güçlerini artırmış olduk." diyerek sözlerine başlayan Bakan Varank, sözlerini "Şu anda 6 bin kişiye istihdam sağlayan sanayi sitesi tam kapasiteyle çalıştığında 8 bin, hatta 10 bin insanımıza bir çatı altında çalışma imkanı sunabilecek. Altın işlemeciliğinde ülkemizin en modern entegre üretim merkezlerinden biri olan, kümelenme anlayışıyla kurduğumuz bu sanayi sitesinde, birlikte hareket etme ve tecrübe paylaşımının, üretimde verimliliğin yakalanmasını hedefliyoruz." şeklinde sürdürdü.

Mustafa Varank: Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 39 ton altın ürettik VİDEO



KAHRAMANMARAŞ'IN ALTIN VE MÜCEVHER İMALATI KONUSUNDA FARKI

Kahramanmaraş'ın altın ve mücevher imalatı konusunda çok büyük bilgi birikimi ve önemli tecrübesi bulunduğunu belirten Varank, kentin bu alanda istihdama katkısı ve işleme kapasitesi anlamında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

"GEÇEN YIL 39 TON ALTIN ÜRETTİK"

Bakan Varank, dünya mücevher piyasasında 10 yıldır düzenli olarak pazar payını yükselten iki ülke bulunduğunu, bunlardan birinin Türkiye diğerinin Çin olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Yüzyıllar boyunca Anadolu coğrafyasındaki medeniyetlerin de parçası olan mücevher kültürü, ülkemiz ekonomisinde de oldukça önemli bir yer tutuyor. Türkiye, büyüklük açısından Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük beş pazarından bir tanesi. Hamdolsun gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün üretici ve ihracatçı olarak da Çin, Hindistan ve İtalya ile rekabet edebiliyoruz. Bakınız, ülkemiz kanıtlanmış altın rezervi bakımından dünyada 12. sırada olduğunu biliyoruz. Ancak bu potansiyele rağmen bu ülkede 2000'li yıllara kadar neredeyse kayıtlara geçen doğrudan altın üretimi hiç yok. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ülkemizde 39 ton altın ürettik. Yani artık madenlerimizi de kullanmaya başladık.





6,8 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Mücevher ihracatımız 6,8 milyar doları aştı. Dahilde işleme rejimini, serbest bölgeleri buna eklediğimiz zaman rakam 11 milyar doları buluyor. Tabii burada asıl iş, çıkarılan madenin işlenmesi ve katma değerli nihai ürüne dönüştürülmesi. Biz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak altın ve mücevher imalat ve ihracatında da Kahramanmaraş'ı dünyada söz sahibi bir merkez yapmak için bir yola çıkmıştık. Dolayısıyla sadece bir sanayi sitesi kurup bırakmadık."





"KAHRAMANMARAŞ ALTIN VE MÜCEVHER MERKEZİ" PROJESİ BAŞLATTILDI

Varank, kuyumculuk sektöründe tasarımın, ürün yaşam döngüsündeki en önemli aşama olduğunu dile getirerek, Kahramanmaraş'ta Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bir "Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme Merkezi" kurduklarını, daha sonra Avrupa Birliği ile finansman sağladıkları Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında "Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi" projesini başlattıklarını anlattı.

"FİRMALARIN REKABET GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Bugün açılışını yaptıkları Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi'nin de geliştirmeye çalıştıkları mücevher ekosistemine değer üreten yeni bir halka olacağını söyleyen Varank, şöyle konuştu:

"Gemoloji laboratuvarında, hassas, akredite ve yüksek teknolojili aletlerle altın ve mücevherat değerleme hizmetleri verilecek. Böylece değerli taşların uluslararası normlara göre sertifika alabilmesini sağlayarak firmaların rekabet gücünü artıracağız. Artık altın ve değerli taşlarla ilgili her türlü işlem Kahramanmaraş'ta yapılabilecek. Kalifikasyon ve sertifika hizmetlerini yurt dışından temin etmek zorunda kalan KOBİ'lerimiz hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olacak. Ayar evinde ise üretim süreçlerinin başından sonuna kadar kontrol sağlanıp, düşük ayarlı ürünlerin piyasaya çıkması önlenecek, olası müşteri mağduriyetlerinin de bu anlamda önüne geçilecek.





VATANDAŞ, KAHRAMANMARAŞ'TAN GÜVENLE ALTIN ALABİLİR

Artık vatandaşlarımız şunu bilecek 'eğer ben Kahramanmaraş'tan altın, eğer ben mücevher alıyorsam ben bu ürüne güvenebileceğim, ayarının tam olduğuna inanabilirim.'"





"AVRUPA'NIN EN FAZLA YATIRIM ALAN ÜLKELERİ ARASINDAYIZ"

Bakan Varank, bir yandan girişimciliğin desteklenmesi diğer yandan kritik teknolojilerin yerli ve milli olarak üretilmesi ve buna paralel olarak da sanayinin dijital dönüşümü için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türk müteşebbislerinin olmadığı kıta, Türk ürünlerinin girmediği pazar neredeyse kalmadı. Diğer taraftan, ülkemize gelen doğrudan yatırımlarla Avrupa'nın en fazla yatırım alan ülkeleri arasındayız. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine kurguladığımız yeni ekonomi modelimizle kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu noktada, tüm şehirlerimizin ülke ekonomisine azami oranda katkı sunması elbette çok büyük önem arz ediyor. İnşallah, altın, mücevher imalat ve ihracatında Kahramanmaraş dünyada söz sahibi şehirlerden biri olacak. Şu an içinde yer aldığımız ve ülkemizin en önemli üretim tesislerinden biri olan Kahramanmaraş Altınşehir Sanayi Sitemiz de bunu destekler nitelikte."





NİKOLAUS MEYER-LANDRUT: AB, TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İTHALAT VE İHRACAT ORTAĞIDIR

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da AB ve Türkiye'nin ekonomik bağlarının çok güçlü ve ortak çıkarlara dayandığını belirterek, "AB, Türkiye'nin en büyük ithalat ve ihracat ortağı ve ana yatırımcısıdır. Derin ticari ve ekonomik bağlarımızı daha da derinleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Landrut, projenin Türkiye ile Avrupa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine kesinlikle yardımcı olacağını kaydetti.