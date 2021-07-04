Mustafa Varank: İkinci çeyrekte çok daha yüksek büyüme olacak

Mustafa Varank: İkinci çeyrekte çok daha yüksek büyüme olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin büyümesini daha yüksek bir şekilde sürdüreceğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Edirne'de Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı.

Varank, buradaki konuşmasında, ülke gündemini yatırım, istihdam, üretim ve kalkınmada tutmak için büyük bir gayret gösterdiklerini kaydetti.

"ÖNCÜ GÖSTERGELER..."



Varank, "Öncü göstergeler, Türkiye'de 2021'in ikinci çeyreğinde çok daha güçlü, çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine gösteriyor." dedi.

Koronavirüsn salgınının tüm dünyada ekonomik sistemi adeta altüst ettiğini belirten Varank, "Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlık ve ekonomi arasında iyi bir denge kurarak çok etkili politikalar uygulamayı başardık." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ PANDEMİ YILINDA BÜYÜMEYİ BAŞARDI"

Bakan Varank, bu sayede dünya ekonomisinde ciddi daralmalar yaşanırken, Türkiye ekonomisinin pandemi yılında dahi büyümeyi başarabildiğini vurguladı.

"2021 yılının ilk çeyreğine baktığımızda yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı yakaladığımızı görüyoruz" diye Mustafa Varank, şu şekilde konuştu:

"BÜYÜME ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACAT ODAKLI"

"İstanbul Sanayi Odası Satınalma Yöneticileri Endeksi haziran ayında 2 puan artarak tekrar eşik değeri dediğimiz değerin üzerine çıktı. 51,3 seviyesine ulaştı.

Büyümenin sanayi sektörümüzün liderliğinde üretim, istihdam ve ihracat odaklı geliştiğini görmek bizi ayrıca ziyadesiyle memnun ediyor.

"105 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Haziran ayında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artarak 19.8 milyar dolar ulaştı. Yılın ilk 6 ayındaki toplam ihracatımız ise yüzde 40'lık bir artış göstererek 105 milyar dolara ulaşmış oldu.

Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamları. Sevindirici olan diğer bir husus da orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatındaki artış.

"EKONOMİK TOPARLANMANIN GÖSTERGESİ"

Mayıs ayında bu iki grupta yaklaşık yüzde 60'lara varan bir artış yaşadık. Bu durum, büyümenin sağlıklı ve sürdürülebilir ve ekonomik toparlanmanın göstergesi olması açısından gerçekten değerli."