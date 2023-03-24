Mustafa Varank, İskenderun'da demir çelik işçileriyle sahurda buluştu Kahramanmaraş'ta depremlerin etkilediği bölgelere bakanların incelemeleri devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da depremden etkilenen İskenderun'da geldiği Ramazan'ın ilk sahurunu işçilerle birlikte yaptı.

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra bölgede ekonomiyi canlandırma çalışmaları da devam ediyor.

Yatırımları kontrol etmek ve sanayicinin taleplerini yerinde tespit etmek izin sahada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay'ın İskenderun ilçesinde demir çelik işçileri ve aileleriyle birlikte sahur yaptı.

Yatırımlarla ilgili bilgi alışverişi

Varank, sahurun ardından Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'dan mayıs ayında devreye alınacak yeni yatırımları hakkında bilgi aldı.

700 bin ton filmaşin üretimi

Şirket, yılda 4 milyon ton yassı çelik ile 700 bin ton filmaşin üretimi yapmaya hazırlanıyor.