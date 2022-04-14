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    Mustafa Varank: İşletmelerin yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız

    Bakan Varank, işletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılanacağını bildirdi.
    • 14.04.2022 - 12:31
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 12:37
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    Mustafa Varank: İşletmelerin yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız

    DESIGNHUB-IST Tasarım Eğitim ve Uygulama Merkezi Açılış Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB aracılığı ile yeni destek programı başlatılacağının duyurusunu yaptı.

    Bakan Varank burada yaptığı konuşmada "KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. İşletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini karşılayacağız." dedi.

    -Ayrıntılar geliyor-


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