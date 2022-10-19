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    Mustafa Varank, İsrailli mevkidaşı Barbivai ile görüştü

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Barbivai ile temas kurdu.
    • 19.10.2022 - 18:02
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 18:06
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    Mustafa Varank, İsrailli mevkidaşı Barbivai ile görüştü

    Türkiye ile İsrail arasındaki karşılıklı temas trafiği kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivai ile görüştü.

    Heyetler arası toplantı

    Bakan Varank'ın İsrailli mevkidaşı Barbivai ikili görüşmesinin ardından, heyetler arası toplantı düzenlendi.

    Görüşmede, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian ile İsrail Ticaret Temsilcisi Ohad Cohen de yer alırken Türk heyetinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hazır bulundu.

    İş birliği konuşuldu

    Sanayi ve teknoloji başta olmak üzere ekonomik alanda ilişkileri güçlendirecek konuların ele alındığı toplantıda; teknoparklar, AR-GE ve Avrupa Birliği (AB) programlarına başvurularda iş birliği konuları görüşüldü.

    Mustafa Varank

    Bölgesel refah için iş birliği vurgusu

    AA'nın haberine göre, Türkiye ile İsrail arasındaki iş birliğinin sadece iki ülke için değil, bölgenin refahı için de büyük önem taşıdığına dikkati çeken Varank, görüşmenin iki ülke arasındaki iş birliğini çeşitlendirmek, yatırım ve ticareti artırmak için karşılıklı arzu ve samimiyeti gösterdiğini vurguladı.


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