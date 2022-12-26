Mustafa Varank: Kasımda yatırım teşviği tutarı ve belge sayısı arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kasım ayında yatırım teşvik belge sayısı ve miktarlarının artış gösterdiğini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul’da "OSB'nin Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Varank, buradaki konuşmasında 2022'de özel sektöre 5,7 milyar liralık asgari ücret desteğinde bulunulduğunu ve 2023 yılında ise bu desteğin 10 milyar lirayı geçeceğini aktardı.

"En fazla OSB 2022 yılında kuruldu"

Varank 2022 yılında Organize Sanayi Bölgeleriyle (OSB) ilgili gelişmeleri aktararak, en fazla OSB'nin 2022 yılında kurulduğunu ve en çok yatırım desteğinin de bu yılda alındığını belirtti.

"Yatırımda yüzde 28'lik bir artış yaşandı"

Bu ayda yatırım teşvik belgesi alan toplam yatırım tutarı ekim ayına göre artarak 56,9 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Varank, "Resmi Gazete'de yayınlanan verilere göre kasım ayında 56 milyar liralık teşvik desteği ve 1.437 teşvik belgesi verdik. Buna göre yatırımda yüzde 28'lik bir artış gerçekleşti." dedi.

"Toplam ihracattaki payları yüzde 43'e dayandı"

Bakan Varank, OSB'lerdeki istihdamın artığınına da değinerek, OSB'lerin ihracatının 65 milyara dayandığını ve böylece toplam ihracattaki paylarının yüzde 43'e dayandığını belirtti.

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