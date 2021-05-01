Mustafa Varank: KOSGEB destek programı başvuruları pazartesiden itibaren yapılabilecek

Mustafa Varank: KOSGEB destek programı başvuruları pazartesiden itibaren yapılabilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank KOSGEB destek programı başvurularının pazartesiden itibaren yapılabileceğini bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından "Girişimcilik" temasıyla düzenlenen "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu"na (IBPF) video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Varank, burada yaptığı konuşmada KOSGEB destek programı hakkında, "Başvurular pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Krediden salgın nedeniyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketler yararlanacak.