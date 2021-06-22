Mustafa Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'ye gelen Kosovalı mevkidaşı Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'ye gelen Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya gelerek görüştü.

BÖLGESEL KALKINMA MODELLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel kalkınma ve kalkınma modelleri, Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) projeleri ile Ar-Ge projelerinde iş birliği konuları ele alındı.

"BİLGİ VE TECRÜBE AKTARIMINA HAZIRIZ"

Varank, bu alanlarda Kosova'ya her türlü bilgi ve tecrübe aktarımı yapmaya hazır olduklarını belirterek, özellikle Ar-Ge konusunda insan kaynağının önemini vurguladı ve Kosovalı öğrencilerin Türkiye'deki Ar-Ge projelerinde tecrübe kazanmalarını sağlayacaklarını söyledi.

ÇALIŞMA ZİYARETİ İÇİN YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK

Bu kapsamda, gelecek günlerde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'den bir teknik heyetin Kosova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirmesi ve yol haritası çıkarması kararlaştırıldı.