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    Mustafa Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'ye gelen Kosovalı mevkidaşı Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.
    • AA
    • 22.06.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 16:59
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    Mustafa Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye'ye gelen Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya gelerek görüştü.

    BÖLGESEL KALKINMA MODELLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmede, bölgesel kalkınma ve kalkınma modelleri, Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) projeleri ile Ar-Ge projelerinde iş birliği konuları ele alındı.

    Mustafa Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü #1

    "BİLGİ VE TECRÜBE AKTARIMINA HAZIRIZ"

    Varank, bu alanlarda Kosova'ya her türlü bilgi ve tecrübe aktarımı yapmaya hazır olduklarını belirterek, özellikle Ar-Ge konusunda insan kaynağının önemini vurguladı ve Kosovalı öğrencilerin Türkiye'deki Ar-Ge projelerinde tecrübe kazanmalarını sağlayacaklarını söyledi.

    Mustafa Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü #2

    ÇALIŞMA ZİYARETİ İÇİN YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK

    Bu kapsamda, gelecek günlerde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'den bir teknik heyetin Kosova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirmesi ve yol haritası çıkarması kararlaştırıldı.

    Mustafa Varank, Kosovalı mevkidaşı Damka ile görüştü #3

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