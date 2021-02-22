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    Mustafa Varank: Ocak ayında beyaz eşya ihracatı yüzde 17 arttı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, sosyal medya hesabından beyaz eşya üretimi ve ihracatı ile ilgili verileri paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.02.2021 - 17:53
    • Güncelleme : 22.02.2021 - 17:59
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    Mustafa Varank: Ocak ayında beyaz eşya ihracatı yüzde 17 arttı

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor. 2021 Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yıl aynı ayına göre yüzde  38, ihracatı yüzde  17 artış gösterdi." diyerek sektörde çalışan emekçilerin takdiri hak ettiğini vurguladı.

    Mustafa Varank: Ocak ayında beyaz eşya ihracatı yüzde 17 arttı #1

    OCAK AYI BEYAZ EŞYA VERİLERİ

    Bakan Varank, mesajında yayınladığı grafik ile beyaz eşya sektörünün Ocak 2021 üretim ve ihracat adetleriyle ürün bazında yıllık üretim ve ihracak artışı ile birlikte paylaştı.

    Mustafa Varank: Ocak ayında beyaz eşya ihracatı yüzde 17 arttı #2

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