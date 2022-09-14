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    Mustafa Varank: Öncü veriler, sanayi üretimin endeksinin tekrar toparlanacağına işaret etti

    Temmuz ayı sanayi üretimi ile ilgili bilgi paylaşan Bakan Varank, elektrik tüketiminin öncü verilerine bakıldığında sanayi üretiminin artacağının öngörüldüğünü aktardı.
    • 14.09.2022 - 13:20
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 14:07
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    Mustafa Varank: Öncü veriler, sanayi üretimin endeksinin tekrar toparlanacağına işaret etti

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temmuz ayı sanayi üretim verilerini incelerken Kurban Bayramı tatili döneminde verilen araya dikkati çekti.

    "Sanayi üretimi tekrar toparlanacak"

    Bakan Varank, üretim de verilen aranın da etkisiyle aylık sanayi üretiminde bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verilerinin, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ettiğini bildirdi.

    Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

    "Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,4 arttı"

    Sanayi üretiminin, temmuzda yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörlerin öncülüğünde yıllık bazda yüzde 2,4 arttığını belirten Varank, "Bayram tatili döneminde ara verilen üretimin de etkisiyle aylıkta bir düşüş yaşansa da elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

    Mustafa Varank: Öncü veriler, sanayi üretimin endeksinin tekrar toparlanacağına işaret etti #1

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