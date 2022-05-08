Mustafa Varank: Özel sektörümüzün yatırım iştahı devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bugün Resmi Gazete'de yayınlanan mart ayına ait yatırım teşvik belge verilerini paylaşmıştı. Bakan Varank, yayınlanan mart ayı yatırım teşvik verilerini değerlendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, martta düzenlenen 971 teşvik belgesiyle birlikte 27 bin 200 kişinin istihdamının ve 40,7 milyar liralık yatırımın önünün açıldığını bildiren bir mesaj paylaştı.

"Özel sektörün yatırım iştahı devam ediyor"

Varank, Twitter hesabından, mart ayındaki yatırım teşvik belgelerine ilişkin rakamları paylaşarak, özel sektörün yatırım iştahının devam ettiğini belirtti.

"Yatırımların üçte ikisi imalat sanayiinde"

AA'nın haberine göre, Varank, "Mart 2022’de düzenlediğimiz 971 teşvik belgesi ile 27 bin 200 vatandaşımızın istihdamının ve 40,7 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Üçte ikisi imalat sanayiinde yapılacak bu yatırımların yarıdan fazlası komple yeni yatırım olacak." ifadesini kullandı.