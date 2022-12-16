Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze'de katıldığı tanıtım toplantısında motor üretimi açısından Türkiye sanayisinin geldiği noktayı değerlendirerek ilk yerli motoru tanıttı.

Türkiye'nin İlk Yerli Tasarım Lokomotif Motoru "60 Serisi Özgün Motor Ailesi Lansmanı" toplantısı, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Dört yıldır çalışmaları süren, alternatif yakıtlarla faaliyete geçebilen ve bir süredir testlerine devam edilen özgün motor, kamuoyu önünde ilk defa çalıştırıldı.

"Motorun parçalarının yüzde 90'ı Türkiye'de üretildi"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı konuşmada 60 Serisi Özgün Motor'un özelliklerine değinerek, "Motorun parçalarının yüzde 100'ü Türkiye'de geliştirildi ve yüzde 90'ı Türkiye'de üretildi. Raylı sistemlerde kullanılacak kendi yerli ve özgün motorumuzu geliştirdik." dedi.

Bakan Varank, toplantıya Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte katıldı.

Mustafa Varank: Raylı sistemlerde kullanılacak kendi yerli motorumuzu geliştirdik VİDEO

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