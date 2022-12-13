Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 9. Türkiye İnovasyon Haftası'nda bugün açıklanan sanayi üretimi verisini aktararak "Sanayi üretimi ekimde pozitif arttı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği 9. Türkiye İnovasyon Haftası'nda konuşarak bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı sanayi üretim endeksinin ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 artığını duyurdu.

İnovasyon haftasının ikinci gününde konuşma yapan Bakan Varank, açıklanan sanayi verisinin pozifit yönde geliştiğini aktararak inovasyon ve teknoloji arasındaki ilişkiye değindi.

"Yüksek teknolojili üretim sanayi üretiminin artmasında çok etkili"

Bakan Varank, konuyla ilgili olarak "Yüksek teknolojili üretimde gözlenen aylık yüzde 11'lik ve yıllık yüzde 36,7'lik değişim ekimde sanayi üretiminin artmasında çok etkili oldu." dedi.

Yeni destek paketi açıklandı

Varank, imalat sanayide dijitalleşme çağrısının tekrar açıldığını ileterek, yerli teknolojilerle ilgili çalışma yapan şirketlere-KOBİ'lere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 2 milyon liraya kadar destek verileceğini aktardı.

Böylelikle, yerli dijital teknolojiler geliştirilebilmesi amacıyla işletme başına 2 milyon liraya kadar destek verilecek.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantının sonunda "İnovatim İnovasyon Yarışması Ödül Töreni" düzenlendi.

Mustafa Varank: Sanayi üretimi ekimde pozitif arttı VİDEO

