Mustafa Varank, Tacikistanlı mevkidaşı Kabir ile görüştü

KEK 11. Dönem Toplantısı dolayısıyla Tacikistan'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ikili görüşmeler yaparak iş birliği temellerini güçlendirmeye çalışıyor.

Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı dolayısıyla Tacikistan'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu ülkenin Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.

Bakan Varank, daha önce iki ülke arasındaki ticaret hedefini 1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir tarafından da Tercihli Ticaret Anlaşması gündeme geldi.

Bakan Varank, son toplantının 2019'da Ankara'da düzenlendiğini ifade ederek, Türkiye ne ise Tacikistan'ın da öyle olmasını istediklerini ve bunun için Türkiye'nin, kendi tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

“İKİ ÜLKENİN LİDERLERİNİN İKİLİ İLİŞKİLERİ HER ALANDA ARTIRMA İSTEĞİ VAR”

Varank, iki ülkenin liderlerinin ikili ilişkileri her alanda artırma isteklerinin sonucu olarak söz konusu toplantıların faydalı sonuçlanacağına inandığını belirtti.

TÜRKİYE’DE SON 20 YILDA YAPILAN YATIRIMLAR GÜNDEME GELDİ

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki son 20 yılda, sanayiden teknolojiye, sağlıktan girişimciliğe, tarımdan enerjiye kadar her alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini ve büyük yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

“YOL HARİTASINDA HIZLICA SONUÇ ALMALIYIZ”

"Bunların karşılığını da pandemi döneminde gördük. Biz Türkiye ne ise Tacikistan da öyle olsun istiyoruz. Bunun için tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya hazırız ama bu ticaret hacmiyle bunu yapmamız mümkün değil. KEK toplantısında alınan 117 maddelik yol haritasını sıkı bir şekilde takip edip, hızlıca netice almamız gerekiyor."

“PARANIN VE İNSANLARIN SERBEST DOLAŞIMI ÖNEMLİ”

Varank, hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için malların, paranın ve insanların serbest dolaşımının önemine işaret ederek, vize ve doğrudan uçuşların artırılması konularında kolaylık sağlanmasını talep etti.

KABİR: EYLEM PLANINDA BELİRLENEN HEDEFLER GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR NİTELİKTE

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir de 117 maddelik eylem planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu ancak bu konuda alınması gereken mesafe bulunduğunu söyledi.

“GENİŞ ÇAPLI İŞ BİRLİĞİ GEREKLİ”

İki ülkenin son dönemdeki ticaret ve yatırım ilişkilerine değinen Kabir, belirlenen hedeflere yaklaşmak için geniş çaplı iş birliğinin gerekliliğine işaret etti.

“GEREKLİ TÜM ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ”

Kabir, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında gerekli tüm çabayı göstereceklerini belirterek, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının birçok konuda yol açıcı olacağını söyledi.