Mustafa Varank: TechAnkara'daki projeler 40 milyon dolarlık yatırım çekti

TechAnkara Proje Pazarı etkinliğine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, proje pazarında 1.000'in üzerinde projenin görücüye çıktığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ATO Congresium'da düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı etkinliğinde bugüne kadar 1.000'in üzerinde projenin görücüye çıktığını belirtti.

"Proje 40 milyon dolarlık yatırım çekti"

Bakan Varank, 3 yıl önce "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla hazırlanan projelerden bazılarının toplamda 40 milyon dolarlık yatırımı şirketlerine çekmeyi başardıklarını kaydetti.

2023'te ülkede 10 "unicorn" girişim çıkarmak hedefleniyor

Varank, Bakanlık politikalarının genel çerçevesini oluşturan strateji dokümanında 2023'te ülkede 10 "unicorn" girişim çıkarmayı hedef olarak belirlediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Peki bunu duyan müzmin muhalifler ne yaptı biliyor musunuz? Hayal görmeyin, Türkiye'den 'unicorn' falan çıkmaz diyerek her zaman yaptıkları gibi bu ülke insanının ve gençlerinin potansiyelini küçümsediler ama biz onların artık alışık olduğumuz bu tavırlarına aldırış etmedik.

"6 'unicorn' şirket çıkardık"

Girişimcilerimizle iş birliği içinde çalışmalarımıza tam gaz devam ettik. İyi ki de öyle yapmışız. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardık ve tüm dünyada ilgi uyandıran başarılara imza attık. Daha şimdiden 6 'unicorn' şirket çıkardık. Hem de bunların ikisi 'decacorn' yani 10 milyar dolar değerlemeyi aşan şirketlerimiz."

"Türkiye, Avrupa'da teknolojinin yıldızı nasıl oldu manşetleri atılıyor"



Varank, gelişmelerin içerde ve dışarda büyük ilgi uyandırdığının altını çizerek, "Küresel basın, 'Türkiye Avrupa'da teknolojinin yıldızı nasıl oldu' şeklinde manşetler atıyor. İlk kez böyle bir durumla karşılaştıkları için doğal olarak şaşırmış olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm zamanların yatırım rekoru kırıldı

AA'nın haberine göre, geçen yıl ülkede 300'den fazla girişimin toplamda 1,5 milyar dolar yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdığına işaret eden Varank, söz konusu rakamın bir önceki yıla göre 9 kat arttığını söyledi.

"TechAnkara Proje Pazarı'nda 1000'in üzerinde proje görücüye çıktı"

Varank, 2022'de de trendin yükselerek devam ettiğini gözlemleyebildiklerine dikkati çekerek, bu yılın ilk altı ayında Türk girişimcilerinin 1,4 milyar dolar yatırım aldıklarını vurguladı.

Varank, TechAnkara Proje Pazarı etkinliğinde bugüne kadar 1.000'in üzerinde projenin görücüye çıktığını belirterek, bunlardan yaklaşık 900'ünün ticarileşmeyi başardığını aktardı.

"Teknoparklarımızda şu anda 80 binin üzerinde araştırmacımız Ar-Ge yapıyor"

Varank, iktidara geldiklerinde faaliyette olan yalnızca iki teknoparkın bulunduğuna işaret ederek, "Bu teknoparklarda çalışan sayısı kaçtı biliyor musunuz, sadece 630. Bugün geldiğimiz noktada 90'nın üzerinde teknoparkla bütün şehirlerimizde neredeyse araştırma geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Teknoparklarımızda şu anda 80 binin üzerinde araştırmacımız Ar-Ge yapıyor, katma değer oluşturmak için büyük bir gayret gösteriyor. Biz bu ülkede Ar-Ge ekosistemini adeta yeni baştan sıfırdan inşa ettik. Şu anda 1.500'ün üzerinde firmamız kendi bünyelerinde kurduğu Ar-Ge merkezlerinde, tasarım merkezlerinde faaliyet gösteriyor. Bunlar bizim iktidarımız zamanında hayata giren uygulamalar." diye konuştu.

"Finansman konusu girişimcilerin önündeki en büyük soru işareti"

Finansman konusunun hala girişimcilerin önündeki en büyük soru işareti olarak durmaya devam ettiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Biz de gerek kendi kurduğumuz gerekse destek verdiğimiz fonlarla girişimcilerimizin daha rahat erişebileceği kaynakları oluşturuyoruz. Tech-InvesTR, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu, Bilişim Vadisi Yatırım Fonu, kurduğumuz ya da ciddi bütçeler aktardığımız fonlardan sadece birkaçı. Bunların hepsi son 4-5 senede devreye giren yatırım fonları. Bu fonlara ek olarak, Kalkınma Ajansları, TUBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilere çok ciddi destekler veriyoruz. Tüm bu desteklerle ilgili de devletimizin verdiği bütün teşvik ve destekleri bir araya topladığımız bir portal oluşturduk, 'www.yatirimadestek.gov.tr'ye girişimcilerimiz girip hangi işi yaparsam hangi kaynağa ulaşabilirim, buradan kontrol edebilirler."