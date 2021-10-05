Mustafa Varank: Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programı dijital dönüşüm çağrısı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter hesabından, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında "Dijital Dönüşüm" çağrısının açıldığını duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sanayimizin Milli Teknoloji Hamlesi dijital dönüşümle devam ediyor. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 'Dijital Dönüşüm' Çağrımız açıldı." ifadelerini kullanarak dijital dönüşüm çağrısını aktardı.

ÇAĞRI LİSTESİNDE 118 ÜRÜN BULUNUYOR

Bakan Varank, konuya ilişkin infografik de yayınladı. Buna göre, dijital dönüşüm çağrı listesinde 188 ürün ve 54 yenilikçi teknoloji bulunuyor.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ ALANLARI

Yenilikçi teknoloji alanları, "ekran teknolojileri, veri ve yazılım altyapısı teknolojileri, yeni nesil akıllı sensörler, giyilebilir teknolojiler, mikro elektronik teknolojileri, nükleer teknolojiler ile diğer elektronik ve yazılım teknolojileri" olarak belirlendi.

BAŞVURULAR ÇEVRİM İÇİ ALINACAK

Çağrıya göre, başvurular, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı web sitesinde bulunan program portalı uygulaması üzerinden çevrim içi alınacak.

YERLEŞİK SERMAYE ŞİRKETLERİ BAŞVURACAK

Sadece Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri başvuruda bulunabilecek.

Çağrıya, yalnızca duyuru ekinde yer alan Dijital Dönüşüm Çağrısı Kapsamındaki Öncelikli Ürün Listesi'nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu kodlarına sahip ve/veya ürün veya üretim teknolojisi açısından yenilikçi teknoloji alanlarına yönelik ürünlere ilişkin yatırım projeleriyle başvurulabilecek.

PROJE BÜYÜKLÜĞÜ 10 MİLYON LİRADAN AZ OLMAYACAK

Başvurusu yapılan yatırım projelerinin büyüklüğü 10 milyon liradan az olamayacak. Bu tutar, salt yazılım geliştirmeyi amaçlayan projeler için ise 3 milyon lira olarak uygulanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ: 3 KASIM

Çağrıya son başvuru tarihinin 3 Kasım 2021 olduğunu belirten Varank, konuya ilişkin detaylara ulaşılabilecek internet adresine (hamle.gov.tr/Home/CagriPlani) de paylaşımında yer verdi.

Çağrıda, ön başvuru bitiş tarihi 3 Kasım 2021, ön değerlendirme bitiş tarihi 13 Kasım 2021, kesin başvuru bitiş tarihi 3 Aralık 2021 ve bağımsız değerlendirme raporunun yüklenmesi için son tarih 7 Ocak 2022 olarak belirlendi.